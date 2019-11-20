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日經：中國記憶晶片占全球產量比重 明年底達5%

2019-11-20 18:30經濟日報 編譯湯淑君／綜合外電

日經新聞亞洲評論報導，北京推動記憶體晶片自給自足的努力即將有重大突破性成果，消息來源透露，去年中國大陸記憶晶片產量占全球總產量比重幾乎是0%，但明年底前可望提高到5%左右。

北京當局把人工智慧（AI）視為優先發展的策略領域，近幾年來投注巨資從頭建立起國內半導體產業。在美國禁止大陸廠商使用部分美國技術，包括用於軍事和安全設備的記憶晶片後，北京扶植國內晶片工業就顯得更加迫切。

中國大陸NAND快閃記憶體製造商長江存儲（Yangtze Memory Technologies Co.）預估，到2020年底，位於武漢的新廠每月將生產6萬片晶圓，是現在的三倍且占全球產量5%。長鑫儲存技術（Changxin Memory Technologies）預期，合肥廠DRAM晶片產量可望呈四倍成長，達到月產4萬片晶圓，或占全球DRAM產量3%。

北京

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