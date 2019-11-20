把澳洲太陽能送到新加坡? 澳兩大富豪聯手投資
2019-11-20 18:08
經濟日報 編譯葉亭均
／綜合外電
澳洲兩大億萬富豪正投資一項雄心壯志的計畫，打算透過一條長達4,500公里的傳輸線，將澳洲生產的太陽能送至新加坡。
這兩大富豪分別是澳洲軟體業者Atlassian共同創辦人卡農-布魯克斯（Mike Cannon-Brookes）與 Fortescue金屬集團董事長佛瑞斯特（Andrew Forrest）。根據開發業者Sun Cable執行長的說法，這項籌得數千萬澳幣的計畫，將在2023年底財務結算前進行開發工作。
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這項計畫包含100億瓦的太陽能設備以及電池儲存系統。該設備將成為全世界最大太陽能設施。
卡農-布魯克斯在聲明中表示：「這是一項大規模、令人興奮的計畫，有望改變全世界。如果我們做到，我們將為澳洲建立一個新的出口產業、創造就業並奠定經濟的未來。」
根據Sun Cable的說法，這項計畫可望滿足新加坡五分之一的能源需求，協助該國降低對進口液化天然氣的依賴。總資金成本可能在200億澳幣左右，預期在2027年展開商業運轉。
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