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「歧視性地排除某一廠商不利5G建設」德國電信3巨頭 同聲挺華為

2019-11-20 18:25世界日報 中國新聞組／北京20日電

美國政府才延展對華為的寬限期，允許美企續與華為交易；不過，在德國，卻傳出官方與民間企業，對於是否開放華為參與5G網路建設不同調。媒體報導，儘管政府尚未最終表態，但該國三大電信商已發聲，稱不能在「毫無事實依據」的情況下排除這家中企。

觀察者網引述德國世界報報導，這三家運營商德國電信（Deutsche Telekom）、沃達丰（Vodafone）德國公司、西班牙電信（Telefnica）德國公司中，前兩者已經採用了華為的技術開始鋪設5G網路。

報導指出，沃達丰德國CEO漢內斯阿梅特斯雷特（Hannes Ametsreiter）表示，將遵守德國相關政策規定，「然而，歧視性地排除某一廠商不利於德國快速推進（5G）網路建設」。

沃達丰採用了華為與愛立信的技術，其在德國完成5G第一階段建設，目前該公司在40座城市和鄉鎮中建置了140座5G基站。沃達丰將繼續在德國柏林、法蘭克福和杜塞爾多夫繼續擴大其5G覆蓋。

其次，德國電信也採用了華為的技術，該公司於今年9月啟用5G網路，目前在德國波恩、柏林、慕尼黑、科隆和達姆施塔特啟用了超過150座5G基站。該公司一度被稱為，「德國最大的連貫5G覆蓋」。

此外，西班牙電信（Telefnica）德國公司CEO馬庫斯·哈斯（Markus Haas）表示，該公司推遲啟動5G建設的原因之一是圍繞中國供應商華為的政治討論。哈斯稱：「我們的投資決策要著眼長期」，不能讓決策受制於政治的武斷。並且，哈斯譴責當前（關於華為的）「毫無事實依據的討論」。

據德媒此前報導，德國電信監管機構最新版電信網路安全草案中，並未出現阻止華為進入德國市場的條款。然而，德國外交部長馬斯近期以「安全原因」為由，又對華為參與該國5G建設提出質疑，再度讓德國政府對華為的態度變得模糊。

香港01刊文分析，德國作為歐盟領袖，一舉一動均有標誌作用，所受壓力亦更加尖銳。柏林一旦封殺華為，必定招致中國的經濟報復。即使單講5G業務，由於華為已是主要供應商，並手握大量專利，歐洲最大電訊公司德國電訊便表明，如果歐洲禁用華為，其5G建設將延後兩年，而移除現存華為設備更會衍生鉅額成本。

分析指出，德國的處境也許就是歐洲各國的縮影，要顧及對華關係和商業利益，同時要應付美國和國內鷹派。

德國柏林西班牙

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