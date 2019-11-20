分析師舉4原因 買進歐洲、新興股票正是時候
財經新聞網站MarketWatch報導，眾多指標顯示，過去兩周來美國股市看漲氣氛大幅增濃，這是一大隱憂，因為顯示利多因素已經反映在股價上了。
MarketWatch專欄作家布洛許（Michael Brush）列舉以下四個原因，說明為什麼現在把資金從美股轉往國際股市比較有賺頭：
1. 美股看漲題材已人盡皆知
空頭陷阱報告（Bear Traps Report）創辦人暨主編麥唐諾說：「人人現在都遁入美國市場。外國私人持有美股金額最近達到7.7兆美元，創新高紀錄。所有擁擠交易當中，就屬這個最誇張。」
2. 外國股票較便宜
Yardeni Research總裁雅登尼指出，美股標普500指數目前的預期本益比約17.5倍，與歐洲和新興股市的大約12倍和13倍相比，價位顯得高昂。這意味非美國市場提供的風險/報酬比率較佳。美股享有溢價雖然是常態，但目前溢價差距已擴大到2001年來最大。
3. 外國政府大舉投資刺激經濟
世界各國央行近來紛紛降利率，歐洲央行（ECB）重返量化寬鬆（QE）模式，甚至連財政極度自律的德國也可能訴諸財政刺激措施。美國聯準會（Fed）降息通常也嘉惠新興市場經濟體。雅登尼說，這些刺激措施提振全球經濟的效果可能需要數個月才會顯現，但現在買進正是時候，等到政策見效再進場就晚了一步。
4. 美元明年可能回軟
美國總統川普已表明不樂見美元太強勢，因為美元回軟有助於提高外國對美國製品的需求。Leuthold首席策略師鮑森預期，美元若在2020年美國總統大選年回軟，包括賓州、密西根州、威斯康辛和俄亥俄等州的製造商都將受惠。
隨著外國經濟成長改善提振市場信心，外國資產吸引力增強，將導致資金從美國流出，從而貶抑美元。一旦美元減弱，大宗商品行情隨之上揚。這將對倚賴商品出口的新興市場經濟體大有助益。鮑森說，自1970年以來，在每一波美元顯著疲軟時期，國際股市表現都大幅超越美股。
麥唐諾說：「我們仍認為，未來一年，非美國股票的表現將明顯凌駕美國成長股。以今日價位做多美股，風險-報酬率很糟糕。我們認為，世界各地的股市提供更遠比美股吸引人的機會。」
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