假期購物季將至 零售業者須嚴防網路攻擊
2019-11-20 14:16
經濟日報 編譯林奕榮
／綜合外電
美國假期購物季將至，「黑色星期五」（Black Friday）、「網購星期一」（Cyber Monday）和耶誕節等重頭戲將陸續登場。不過，龐大的交易量也被網路犯罪者視為發動攻擊的大好機會。
Cooley律師事務所合夥人、網路安全專家Mark Deem表示，每年此時的頻繁交易，容易讓消費者降低戒心，給了信用卡詐騙集團可乘之機。
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此外，企業也面臨網路安全的威脅，若未審慎防範，可能導致網站遭入侵，錯失原本可大撈一筆的購物季。Mark Deem指出：「供應鏈在關鍵時期遭到網路攻擊，無法下訂單、出貨，勢必造成嚴重衝擊。」
BDO網路安全專家Gregory Garrett表示，零售業者的店商通路，有三大網路威脅。
第一是分散市阻斷服務（DDoS），駭客使用假訂單、電子郵件和其他數位流量造成作業網路遭載，癱瘓電商通路和供應鏈。第二種則是企業網路滲透，偽裝成事業合作夥伴或供應商，要求支付產品或服務的款項。第三種威脅是使用惡意軟體將零售商的資料加密「綁架」，勒索解密的贖金。
Gregory Garrett指出，許多零售商對網路安全的投資不足，數位資產、智慧財產權、個人及客戶和供應商資訊、支付卡資訊都未獲得足夠的保障。
他表示，應對網路攻擊的方式，包括測試惡意軟體電子郵件系統，監控售點管理和其他系統是否遭到入侵，提升員工資安意識，聘請獨立專家評估供應商妥適程度等。
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