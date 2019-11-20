感恩節12天假期 預估3160萬人次搭機

2019-11-20 13:49 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合19日電



美國航空協會(Airlines for America，A4A)18日宣布，感恩節12天假期間，美國航空公司預料迎接全球3160萬人次旅客，較去年增加3.7%。許多旅客會拎著食材或料理，搭機探望親友；為避免在海關檢查哨前丟棄食物，運輸安全局(TSA)在官網公告隨身行李可帶與不能帶的節慶食物，乘客也能透過推特標記@askTSA，取得即時回覆。

A4A表示，感恩節過後的周日，預料會是美國航空業最繁忙的日子，當天可能會有310萬旅客人次。

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A4A主席與首席經濟學者哈姆立克(John Heimlich)說：「這個假期的航空旅遊人口持續成長，航空公司和機場投資數十億元改善旅客經驗、品質和營運效率。」

A4A估計，美國航空公司在11月22日到12月3日的感恩節期間，平均每日將搭載263萬名旅客。

TSA發言人珍妮‧柏克(Jenny Burke)說：「大原則是告訴民眾，如果你能潑灑、分割、吸取或倒出這些食材，就必須托運」，但國內和國際線班機規定可能不同。

她提醒國際線旅客，帶農產品回國時要特別留意相關規定。

以下是旅客最常攜帶的節慶食物：

1.起司：爵士堡(Jarlsberg)起司、切達(Cheddar)和埃文達(Emmental)起司可上機，但濃稠狀的布里(brie)起司和布拉塔乳酪(burrata)就須以液體登機原則辦理。

2.主餐肉品：魚和肉可過安檢，甚至可以帶整隻禽類或活龍蝦。

3.馬鈴薯泥：泥類屬於固體，所以可以帶上機，其他泥狀食物比照辦理。

4.滷汁：比照液體登機原則辦理；TSA官網寫道，每人可攜帶至多3.4盎司的液體，以密封容器裝在一個保鮮袋裡。

5.烤四季豆、內餡：都屬於固體，可裝在保鮮盒裡帶上機沒問題。

6.蔓越莓醬：果醬、罐頭蔬果得裝盒，且通常會超出獲准登機的液體配額。

7.派：果凍、膠狀的甜點，乃至烤過的派都能帶上機。

8.生奶油：生奶油須托運，因為它屬於易腐壞的產品。

除了食物之外，飲料也得特別留意，迷你瓶裝的飲料可放在一個密封袋裡登機，標準尺寸的飲料瓶則得托運，惟酒精濃度須低於24%或標準酒度48；每位乘客獲准攜帶五公升、濃度介於24%到70%、未開封的烈酒。