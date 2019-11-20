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敦南科技被Diodes併購案傳面臨陸方嚴審 早盤股價跌停

2019-11-20 11:31經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

美國半導體業者達爾科技（Diodes）併購敦南科技一案，牽涉到敦南科技在中國大陸一家關係企業，據報導可能因此遭到北京嚴審。敦南科技今天上午股價應聲跌停。

彭博昨天引述一位知情人士報導，中國的反托辣斯監管機構正在密切關注達爾科技以4.28億美元收購敦南科技一案，因接到有人投訴，此交易會讓敦南科技在上海投資的昂寶電子，落在美國人之中。

這位知情人士說，中國國家市場監督管理總局正在關注多家產業組織針對上述收購交易發出的警告，並可能考慮要求將中國大陸資產排除在交易之外。知情人士以相關事項敏感為由不願具名。

昂寶是一家中國大陸的電源管理晶片組製造商，股票在台北上市，市值為台幣98.8億元（約合3.24億美元）。昂寶引來官方不尋常的關切，也反映中方以其人之道還治其身，也對美國併購行動加強審查。

中資企業之前收購美國企業交易也多處碰壁，其中包括，紫光集團為首收購威騰電子在2016年流產，中國也因此加強開發自主晶片技術。

總部位於德州的達爾科技8月宣布將收購敦南科技，而敦南科技持有昂寶約三分之一的股份。交易預計將在2020年4月完成。彭博報導，敦南科技的一位代表表示，達爾科技已於9月中旬向北京提交申請，進行反托辣斯審查。

針對上述交易的其中一個警告發自中國半導體投資聯盟，這是一個代表中國大陸智慧手機供應商的產業組織。這組織與監管機構在多項併購交易上密切合作，其中包括了去年高通以失敗告終的440億美元恩智浦半導體（NXP Semiconductors）收購案。

這個聯盟秘書長王艷輝上周在一封公開信中表示：「如果沒有中國政府的反托辣斯審查或安全審查阻止，這家中國好不容易培養培育出的優秀半導體公司將在不久的將來變身美企！」

半導體併購

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