貿易戰重傷日本！10月出口衰退9.2％ 第四季經濟恐更弱
2019-11-20 10:53
聯合報 編譯田思怡
／即時報導
美中貿易戰導致全球需求減緩，日本財務省20日公布的日本10月出口數據較去年同期下滑9.2%，創下三年來最大減幅，對美中兩大市場都出現兩位數字衰退。
彭博資訊報導，日本汽車和鋼鐵出口衰退，帶領10月出口連續11個月下滑，進口也減少14.8%，進出口數字均不如市場預期，貿易順差為173億日圓。
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對中國出口減少10.3%，塑化原料外銷重挫；對美國出口下滑11.4%，反映汽車和飛機引擎外銷重摔；對亞洲出口也大減11.2%。
彭博經濟學家增島雄樹指出：「展望未來，國外需求減緩將持續影響日本出口，日本提高消費稅，第四季的進口消費商品的需求仍弱。」
日本銀行（央行）總裁黑田東彥19日表示，日銀有必要密切注意海外發展對日本經濟和物價動能的影響。
日本農林中金綜合研究所首席經濟專家南武志指出，出口持續衰弱可能導致日本政府擴大本月稍早宣布的經濟振興方案規模。他說：「我們也許可以看到政治人物要求採取大規模振興經濟方案。」
不過，南武志指出，最新的出口數字受到天災影響，不必過度擔心。而且有更多跡象顯示，全球科技產業最壞的情況已過去了。
日本10月的晶片製造設備出口下滑5.7%，較4月至9月的平均下滑16.2%，已大幅好轉；10月晶片出口成長3.6%，而4月至9月平均下滑2.3%。
財務省一名官員表示，颱風哈吉貝可能與10月汽車交易下滑有關。
日本今年出口衰退使得日本經濟更依賴國內消費，但上月調高消費稅，將嚴重影響第四季消費。
華爾街日報報導，日本第三季經濟成長年增率僅0.2%，較前一季的1.8%更弱，第四季可望維持成長，但可能低於0.2%。
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