列黑名單沒在怕！華為在美供應商 股價表現比費半還強

2019-11-20 10:05 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



彭博資訊彙編的數據分析發現，儘管華為在今年5月被美國政府列入出口管制的黑名單，其在美國的供應商理論上受到相當衝擊，事實上這些供應商的股價表現自禁令以來的漲勢超越其他半導體同儕。

美國商務部本周一已經第三度展延對華為的臨時許可，讓美國企業在90天內仍能與華為生意往來。彭博說，美國企業還能跟華為正常交易多久或許有著疑問，但是有一點已可確定，那就是押注華為在美供應商的投資人，迄今仍是贏家。

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根據彭博供應鏈分析數據庫彙編的數據，自5月美國宣布對華為的禁令以來，9家超過5%營收來自華為的供應商，他們的平等加權指數共上漲了31％，而同期費城半導體指數只漲23％，等於華為供應商的股價表現比同業高出8個百分點。

由於源自美國本土的技術低於25%的電腦用晶片，可豁免出口管制，彭博指出，美光科技（Micro Technology）將因此大為受惠。另外，三家華為供應商： NeoPhotonics、 Inphi 、Qorvo自華為被列黑名單以來，漲幅都超過50％。

據華為公布2018年的供應商名單顯示，美國晶片供應商還有英特爾、賽靈思（Xilinx）、高通、威騰電子（Western Digital）等業者。