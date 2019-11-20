高通「分析師日」放出什麼營運前景利多？

2019-11-20 09:12 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



高通（Qualcomm）周二（19日）在紐約舉行的「分析師日」活動上表示，由於高通供應某些5G無線網路的關鍵零件，未來銷售業績可望回溫。高通執行長莫蘭科夫說：「我們有公司有史以來最佳的產品與最佳科技規畫」。

莫蘭科夫表示，拜5G網路加速推動之賜，「高通在中國大陸市場表現真的非常強勁，」某種程度上未受貿易爭端的不良影響。

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高通指出，在過去兩年間已經簽下75個5G授權協議，速度遠快於當年4G初始時的水準。這些授權已對最近一季高通財報的科技授權營收有所貢獻，年增率4%至11.6億美元。

全球智慧手機裡幾乎都有高通的晶片，針對手機晶片市場需求，財務長Akash Palkhiwala說，之前消費者換機時間加長的情況已有反轉，估計在2022年之前晶片市場銷售可增加超過10%。