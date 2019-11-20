加央行發表鴿派言論後加幣走貶 市場觀望重大事件進展
2019-11-20 07:23
經濟日報 編譯劉忠勇
／綜合外電
加拿大央行發表鴿派評論後，加幣匯率周二下跌。市場交易平淡，投資都在等候重要情勢的發展。
加拿大央行副總裁Carolyn Wilkins表示全球環境已經走弱，加幣下跌，不過12月降息機率並沒有增加太多。美元兌加幣升0.5%至約1.3267。
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美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）微漲0.04%至97.833。
即將到來的事件包括：美國參議院尋求從美國東部時間下午5點之後通過支持香港抗議者的法案；英國首相強生與工黨領袖柯賓之間的首次競選辯論；歐洲央行金融穩定性評估將於周三發布，美國聯邦公開市場委員會會議紀錄也將發布。
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