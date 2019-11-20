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香港示威升溫 美參院通過「香港人權與民主法案」

加央行發表鴿派言論後加幣走貶 市場觀望重大事件進展

2019-11-20 07:23經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

加拿大央行發表鴿派評論後，加幣匯率周二下跌。市場交易平淡，投資都在等候重要情勢的發展。

加拿大央行副總裁Carolyn Wilkins表示全球環境已經走弱，加幣下跌，不過12月降息機率並沒有增加太多。美元兌加幣升0.5%至約1.3267。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）微漲0.04%至97.833。

即將到來的事件包括：美國參議院尋求從美國東部時間下午5點之後通過支持香港抗議者的法案；英國首相強生與工黨領袖柯賓之間的首次競選辯論；歐洲央行金融穩定性評估將於周三發布，美國聯邦公開市場委員會會議紀錄也將發布。

有報導說美國正試圖決定在與中國的第一階段協議中應當取消多少關稅，日圓、股市和美國公債出現一些波動。

美元兌日圓下跌0.1%，至108.56附近，過去八個交易日來第七次下跌。英鎊兌美元下跌0.2%。歐元兌美元 上漲不到0.1%至1.1078左右。

美元兌加幣升0.5%至約1.3267。路透
美元兌加幣升0.5%至約1.3267。路透
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加拿大香港強生公債關稅

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