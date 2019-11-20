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台積電ADR連三日上漲 逆費半下跌之勢再創歷史新高

2019-11-20 07:14經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二連三日上漲，漲幅0.6%，收在53.76美元，突破11月7日收盤53.67美元，再創歷史新高，高出台北交易溢價為4.2%。

美股周二漲跌互見，零售股拖累道瓊指數從紀錄高點回落，大型科技股上漲，推動那斯達克指數再創新高。

道瓊工業指數下跌102.2點或0.4%，報27,934.02點；標普500指數下跌1.85點或0.1%，至3,120.18點；那斯達克指數上漲20.72點或0.2%，報8,570.66點。

費城半導體指數跌0.5%。

台灣加權股價指數昨天漲56.62點收11,656.40點。台積電漲1.3%，收315.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 78.47 -0.39 79.00 -0.66

中華電 CHT 113.71 -0.59 113.00 0.63

台積電 TSM 328.31 +0.64 315.00 4.23

聯電 UMC 14.47 +0.85 14.55 -0.53

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電台股半導體ADR

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