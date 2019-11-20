亞洲銀行業徵才新指標...

2019-11-20 01:06 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奇賢 ／綜合外電



有鑑於數位時代更需要有創造力的人才，中東與亞太地區的銀行業，紛紛開始調整徵才標準，所謂的受過「博雅教育」和「寫程式」的能力，似乎已是業界普遍認可需具備的特質。

法國巴黎銀行（中國）有限公司執行長賴長庚表示，中東與亞太地區的銀行業屢遭新創公司的衝擊，更甚於傳統的銀行業對手，因此開始尋求「能跳脫框架思考」的人才。

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在廣州這場由CNBC主辦的「東西方科技對話」（East Tech West）會議上，賴長庚表示法國巴黎銀行在尋求有創造力的人才。

他進一步解釋，「我想這是很難得的特質，因為我們的教育訓練很制式化。當然我們很歡迎工程師，但在某種層面上，我們更欣賞有著博雅教育背景並『能跳脫框架思考』的人。創造力是能推動工程師向前邁進的趨力。」

他的論點得到巴林Al Salam銀行創新部門負責人艾爾‧夏哈比的迴響。艾爾‧夏哈比說：「我們正在嘗試的，就是鼓勵創造力和快速接受失敗的文化，然後著眼於銀行裡的其他機會。」

這在過去一開始是個大禁忌，當時大家對提倡新想法感到焦慮與緊張。今天我們要做的是鼓勵嘗試新東西的文化，確保某些新想法是值得追求的，並持續追求。」

一份近期的報導顯示，過去一年來，需具備人工智慧（AI）技術的職缺，暴增了將近60%。

Glassdoor高級經濟學家Daniel Zhao 9月時向CNBC表示，隨著許多公司建立各自的AI部門，就需要更多這方面的人才，來帶領他們的團隊。

他也強調，許多公司都在徵求聊天機器人的文案撰稿者，能在線上聊天功能中，用對話回答消費者的技術性問題。