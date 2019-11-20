親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

亞洲銀行業徵才新指標...

2019-11-20 01:06經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

有鑑於數位時代更需要有創造力的人才，中東與亞太地區的銀行業，紛紛開始調整徵才標準，所謂的受過「博雅教育」和「寫程式」的能力，似乎已是業界普遍認可需具備的特質。

法國巴黎銀行（中國）有限公司執行長賴長庚表示，中東與亞太地區的銀行業屢遭新創公司的衝擊，更甚於傳統的銀行業對手，因此開始尋求「能跳脫框架思考」的人才。

在廣州這場由CNBC主辦的「東西方科技對話」（East Tech West）會議上，賴長庚表示法國巴黎銀行在尋求有創造力的人才。

他進一步解釋，「我想這是很難得的特質，因為我們的教育訓練很制式化。當然我們很歡迎工程師，但在某種層面上，我們更欣賞有著博雅教育背景並『能跳脫框架思考』的人。創造力是能推動工程師向前邁進的趨力。」

他的論點得到巴林Al Salam銀行創新部門負責人艾爾‧夏哈比的迴響。艾爾‧夏哈比說：「我們正在嘗試的，就是鼓勵創造力和快速接受失敗的文化，然後著眼於銀行裡的其他機會。」

這在過去一開始是個大禁忌，當時大家對提倡新想法感到焦慮與緊張。今天我們要做的是鼓勵嘗試新東西的文化，確保某些新想法是值得追求的，並持續追求。」

一份近期的報導顯示，過去一年來，需具備人工智慧（AI）技術的職缺，暴增了將近60%。

Glassdoor高級經濟學家Daniel Zhao 9月時向CNBC表示，隨著許多公司建立各自的AI部門，就需要更多這方面的人才，來帶領他們的團隊。

他也強調，許多公司都在徵求聊天機器人的文案撰稿者，能在線上聊天功能中，用對話回答消費者的技術性問題。

隨著金融機構納入更多的科技能力，瑞銀投資研究中國策略主管劉鳴鏑認為，未來程式語言會變得像第二語言一樣重要，「科技的DNA會在金融機構中無所不在，甚至在監管機關也是如此，這會促使銀行業往前邁進得更加快速。」

中國建設銀行2018年在上海開設第一家全自動無人銀行。 美聯社
中國建設銀行2018年在上海開設第一家全自動無人銀行。 美聯社
分享

中東巴黎

相關新聞

任天堂東京直營店22日開幕 日本第一、全球第二家

2019-11-19 23:50

世界上最有錢YouTuber沒有之一 比爾蓋茲拍片感謝粉絲

2019-11-19 20:07

福特推出首輛全電動多功能車 充一次電可跑230到300哩

2019-11-19 13:41

繼福特、通用後… 飛雅特克萊斯勒工人也擬罷工

2019-11-19 13:39

台灣餐飲外送員4成5為大學以上學歷 最大誘因是薪資

2019-11-19 13:23

冷清！ 杜拜航空展首日 僅賣2架飛機

2019-11-19 13:13

「中國女婿」祖克柏頻給負評 陸網友罵「背後捅丈人」

2019-11-19 12:22

禁售令生變！ 美國第三度延後對華為「斷供」

2019-11-19 10:34

抖音成功打入美國市場後欲「脫中」內部討論切割辦法

2019-11-19 09:33

日韓貿易爭端未解 台灣觀光、半導體業成最大贏家

2019-11-19 09:10

日本網路大帝國？Yahoo JP與LINE合併的「1億人經濟圈」

2019-11-19 08:30

美元走貶 鮑爾見川普 中方對川普簽協議態度存疑

2019-11-19 07:48

越南暫停膠合板對美出口 主動防範「洗產地」

2019-11-19 07:43

龔明鑫彭博專訪：台灣1.2兆元投資是重塑高端產業契機

2019-11-19 07:08

無視貿易利空 美股指數續創新高

2019-11-19 05:51

福特野馬SUV 閃電席捲電動車市場

2019-11-19 02:03

蘋果AirPods拔得頭籌 成為美國青少年最想要的耶誕禮物

2019-11-19 00:47

日網路市場超級併購...打造日版阿里

2019-11-19 00:13

波音與空巴 大型客機賣相變差

2019-11-19 00:12

日本雅虎、LINE 明年10月合併

2019-11-19 00:12

杜拜航空展首日 僅賣兩架飛機

2019-11-19 00:11

勞工不跳槽 拖累薪資漲不動

2019-11-19 00:09

泰上季GDP成長放緩

2019-11-19 00:07

日現金為王觀念鬆動 近20％家庭用電子支付

2019-11-19 00:07

新加坡非石油出口 連八黑

2019-11-19 00:06

新加坡貿工部長評香港：人民買得起房 是社會穩定基礎

2019-11-18 23:45

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14

泰國Q3 GDP成長放緩至一年低點 當局將推刺激措施

2019-11-18 22:43

工資為何漲不動？因為勞工不願換工作

2019-11-18 22:00
看更多

熱門文章

舊金山房價被玩壞！雙薪家庭憂成遊民 「谷歌蘋果害的」

2019-11-19 10:00

對華為禁售寬限期 美再延90天

2019-11-19 05:49

第3次！ 美對華為禁令豁免再延長90日 華為老董回嗆一句話

2019-11-19 13:52

不科學二頭肌！健美選手胡亂注射 差點被迫截肢

2019-11-19 15:17

福特野馬SUV 閃電席捲電動車市場

2019-11-19 02:03

妻子性交後過敏性休克險死 竟因丈夫精液含有盤尼西林

2019-11-19 09:32

日本「最可愛女大一生」出爐 搖滾少女配天使笑容奪冠

2019-11-19 21:19

台灣餐飲外送員4成5為大學以上學歷 最大誘因是薪資

2019-11-19 13:23

與「摩托天使」相愛同居 家產被搜刮才知心碎真相

2019-11-19 21:29

「中國女婿」祖克柏頻給負評 陸網友罵「背後捅丈人」

2019-11-19 12:22

衛報：香港反送中示威「世人都在看」 提高了蔡英文連任希望

2019-11-19 12:23

潘斯助理作證 川普推特狂批

2019-11-19 04:39

罕見！白宮深夜發聲明重申：川普上周就醫非急診

2019-11-19 14:36

推翻40年政策！ 川普認定以色列屯墾區不違反國際法

2019-11-19 09:13

白俄羅斯選美皇后與總統傳不倫戀 當選國會議員

2019-11-19 17:41

美股再創新高 投資人持續關注美中貿易談判進展

2019-11-19 07:05

影／白茫茫一片！野火霧霾籠罩雪梨 居民呼吸困難

2019-11-19 16:57

無視貿易利空 美股指數續創新高

2019-11-19 05:51

被罵「蠢材、去死」前豐田職員自殺 職災認定成立

2019-11-19 21:26

世界上最有錢YouTuber沒有之一 比爾蓋茲拍片感謝粉絲

2019-11-19 20:07

美元走貶 鮑爾見川普 中方對川普簽協議態度存疑

2019-11-19 07:48

教你丟東西的日本收納女王開始賣東西啦！

2019-11-19 14:48

年底該不該進場？ 不妨先停看聽一個統計兩個建議

2019-11-19 13:22

影／強轟非洲視障學生出場 牛津辯論社挨轟道歉

2019-11-19 17:54

抖音成功打入美國市場後欲「脫中」內部討論切割辦法

2019-11-19 09:33

檢察官老爸讓13歲女兒作餌搜證抓猥褻犯 被痛罵遭調查

2019-11-19 13:49

英國大主教揶揄強生：移民若採積分制 連耶穌都來不了

2019-11-19 08:57

聞腋下測試止汗劑除臭劑 男年賺6000萬

2019-11-19 09:33

英國貨櫃屍案 越南政府：沒義務免費幫家屬運回遺體

2019-11-19 23:44

日韓貿易爭端未解 台灣觀光、半導體業成最大贏家

2019-11-19 09:10

冷清！ 杜拜航空展首日 僅賣2架飛機

2019-11-19 13:13

讓專業的來！她誤丟訂婚戒指急電垃圾場 10分鐘找回

2019-11-19 15:06

經濟牌奏效 安倍明天成為日本憲政史在任最長首相

2019-11-19 09:47

愛上打卡的感覺 這公司超狂設計讓百萬網友想應徵

2019-11-19 21:06

民調：51％美國人民贊成彈劾川普

2019-11-19 04:17

恐選票流失 據報川普擱置電子菸禁令

2019-11-19 02:52

Fed主席鮑爾今年第二度晉見川普 廣泛談經濟未聞火藥味

2019-11-19 06:33

新聞眼／中美貿易談判走向 3種聲音

2019-11-19 13:53

福特推出首輛全電動多功能車 充一次電可跑230到300哩

2019-11-19 13:41

越南暫停膠合板對美出口 主動防範「洗產地」

2019-11-19 07:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top