中國手機製造商用專利打造競爭力

2019-11-20 00:26 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奇賢 /綜合外電



南韓智慧財產協會（KIIP）宣布，截至去年年底中國在歐洲電信標準協會（ETSI）擁有26,893項5G標準專利，芬蘭以9,698項位居第二，美國以9,154項和南韓5,423項分列三、四名。

現在中國正全力發展5G產業並且率先建造5G的基建設施，因為完善的基建設施將促使許多國家尋求與中國技術合作，然後才能根據其標準專利來領導全球5G標準化。

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中國智慧手機製造商已專注於各種用在5G智慧手機的標準專利。在2008到2016年間，華為在中國就申請了10,214項專利。小米和歐珀(Oppo)在同期分別申請了4,447和7,277項專利。自2014年以來，華為在美國申請的專利數比在中國還多。

專家一致認為，5G智慧手機市場的擴展性幾乎是無可限量，因為5G產業不受限於裝置上，反而能在各產業領導數位創新，例如設備與匯流服務。

市調業者國際數據資訊（IDC）日前發布，三星電子在全球智慧手機市場的占比，從2014年的24.4%降至2018年的20.8%。華為則從5.7%上升至14.7%，僅比蘋果略少0.2個百分點。此外，去年小米和歐珀的市占率也分別增至8.7%和8.1%。

在中國智慧手機市場，小米在2014年超越三星，而且三星的市占率已從19%跌至約1%。今年三星在中國停止生產智慧手機，在這種情況下，中國智慧手機製造商挾專利的優勢，擴大在全球和中國市場的地盤。