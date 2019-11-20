這個金屬兩個月就從五年高點崩落到熊市邊緣
2019-11-20 00:11
經濟日報 編譯洪啟原
／綜合外電
國際鎳價正接近熊市邊緣，主因庫存持續增加，緩解鎳的供給疑慮，導致鎳價崩跌。
倫敦金屬交易所（LME）3個月鎳期貨19日盤中下跌至每噸14,525美元，比9月初的高點回跌約19.5%，接近空頭市場的邊緣。鎳價先前攀高，主要是印尼做出震驚市場的決定，進一步禁止出口未經提煉的鎳礦，引發市場擔憂全球的供給受壓縮。
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後來印尼採礦業者趕在出口禁令生效前增加出口，拖累鎳礦砂價格大跌。之後隨著上海的庫存水位上升、LME的庫存也趨於穩定，原先對供給的疑慮快速轉換為對需求展望持續惡化而憂心忡忡。
今年以來截至18日為止，LME的鎳3個月期貨價漲逾38%，是在LME交易的基本金屬中表現最好的一種，但本月迄今已下挫13%，可能寫下五年來最大單月跌幅，而短期技術交易員持續為這波拋售潮添柴火。這使做多鎳價的投資人承受更大壓力，因為他們一直認為市場正朝長期供應吃緊的方向發展。
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