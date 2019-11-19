零售商財報不佳 美股早盤由漲轉跌
2019-11-19 23:14
經濟日報 編譯陳律安
／綜合外電
美股19日開盤再創新高，但隨後轉跌，原因是家得寶（Home Depot）及Kohl's等零售業者的財報疲弱，抵銷了波音股價上揚。
道瓊工業指數一開盤即漲0.16%，報28,079.76點，再創歷來新高，但漲勢維持沒多久即翻黑，目前跌約60點或0.2%，標普500與那斯達克綜合指數則在平盤上下狹幅波動。
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投顧公司Newton Advisors的主管紐頓表示，標普500指數仍在想方設法碎步前進，除非更多疲軟的證據出現，否則多仍將持續緊抓上升趨勢。
開盤的漲勢主要受惠於波音在杜拜航空展上拿下50架波音737 Max訂單，股價一度升0.6%，但盤前零售商家得寶（Home Depot）及Kohl's公布的財報不佳，盤初就拖累大盤反轉下跌。這兩家零售業者同店銷售與前一季相比低於預期，早盤股價分別跌逾2%及16%。
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