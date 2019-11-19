被罵「蠢材、去死」前豐田職員自殺 職災認定成立
2019-11-19 21:26
聯合報 編譯莊蕙嘉
／即時報導
日本媒體19日報導，一名28歲的豐田汽車職員因遭上司霸凌，數個月來不斷被「笨蛋、蠢材、死了比較好」等言詞羞辱， 此自殺。遺族提出告訴後，勞動基準監督署今年9月認定此案為職災。
這名男子於2015年4月進入豐田，2016年3月分發到總社的車輛設計部門。他的上司經常對他施以職場騷擾，不斷辱罵，因此罹患適應障礙。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
2016年7月男子曾申請留職停薪3個月，重返職場後雖被調到其他部門，但仍和前上司處於同一個辦公室。他依舊心情低落，曾向同事說「好想死」，同年10月在公司宿舍尋短身亡。
經過調查，男子上司確實曾他口出惡言，勞基署認定此案為職災。男子家屬表示，希望豐田能改善職場環境。
留言