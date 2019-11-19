日韓外交齟齬轉單也轉人 台灣成大贏家

2019-11-19 19:56 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



日韓爆發外交齟齬，使這兩國旅客都來到台灣觀光，就連半導體的訂單也轉至台灣。

南華早報報導，由於南韓最高法院去年判決日企需賠償二戰時在南韓強徵的勞工，後來演變成兩國貿易戰，雙方關係降至冰點。就在此時，台灣旅行社的日韓旅客也大增，顯然這兩國的旅客都選擇來台走走。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

真程旅行社社長林文攀說，日韓旅客不再相互造訪，這點現在相當明顯。線上旅程規劃服務KKday營銷長及執行副總黃昭瑛說，日韓客戶過去一年成長近一倍，提高了公司獲利。她預期日韓旅客數將持續增加，且緊張情勢將延續到明年4月的南韓議會大選，因此日韓貿易戰可能延續到明年。若真如此，日本與韓國人都會改往台灣旅行，「這對我們是好事」。

台灣觀光局數據顯示，9月共9萬5,639名韓客來台，高於去年同期的7萬7,457人。9月來台日客數則為18萬9,946人，也高於去年同期的16萬6,289人。相形之下，今年第3季日本比去年同期少了60萬名韓客。

凱投宏觀亞洲經濟學家荷姆斯說，以旅遊業而言，南韓赴日旅客數已呈現「斷崖式」崩跌，許多南韓人似乎已選擇台灣作為旅遊地點，而非日本。

台灣觀光局發言人說，今年台灣大力向南韓市場推銷。台灣旅遊業正面臨陸客不來的寒冬。

除了旅遊業外，一些分析師表示，日韓外交衝突也會對台灣半導體製造商有利。新加坡星展銀行經濟學家馬鐵英說，日本限制半導體原物料出口，將拖累或擾亂南韓半導體產業的生產活動，這會導致全球買家轉單給台灣半導體供應商。

馬鐵英說，台灣今年第3季的半導體出口超越南韓，可能正與日韓貿易爭端有關，而9月蘋果iPhone 11上市，也推了台灣一把。蘋果常下單台灣手機供應商及組裝商。

台灣主計處10月31日表示，台灣第3季經濟成長率年增2.91%，優於預期。

政治經濟學家朴俊在9月東亞論壇的評論中寫道，南韓三星及SK海力士在全世界DRAM晶片市占約73%、在NAND flash記憶晶片市占47%。舉凡個人電腦、手機、電視都得用到這些零件。

市場研調機構Counterpoint在8月1日的報告指出，SK海力士本季將降低DRAM產量，並減少製造快閃記憶體的晶圓15%，以因應原物料短缺的風險。