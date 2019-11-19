日韓外交齟齬轉單也轉人 台灣成大贏家
日韓爆發外交齟齬，使這兩國旅客都來到台灣觀光，就連半導體的訂單也轉至台灣。
南華早報報導，由於南韓最高法院去年判決日企需賠償二戰時在南韓強徵的勞工，後來演變成兩國貿易戰，雙方關係降至冰點。就在此時，台灣旅行社的日韓旅客也大增，顯然這兩國的旅客都選擇來台走走。
真程旅行社社長林文攀說，日韓旅客不再相互造訪，這點現在相當明顯。線上旅程規劃服務KKday營銷長及執行副總黃昭瑛說，日韓客戶過去一年成長近一倍，提高了公司獲利。她預期日韓旅客數將持續增加，且緊張情勢將延續到明年4月的南韓議會大選，因此日韓貿易戰可能延續到明年。若真如此，日本與韓國人都會改往台灣旅行，「這對我們是好事」。
台灣觀光局數據顯示，9月共9萬5,639名韓客來台，高於去年同期的7萬7,457人。9月來台日客數則為18萬9,946人，也高於去年同期的16萬6,289人。相形之下，今年第3季日本比去年同期少了60萬名韓客。
凱投宏觀亞洲經濟學家荷姆斯說，以旅遊業而言，南韓赴日旅客數已呈現「斷崖式」崩跌，許多南韓人似乎已選擇台灣作為旅遊地點，而非日本。
台灣觀光局發言人說，今年台灣大力向南韓市場推銷。台灣旅遊業正面臨陸客不來的寒冬。
除了旅遊業外，一些分析師表示，日韓外交衝突也會對台灣半導體製造商有利。新加坡星展銀行經濟學家馬鐵英說，日本限制半導體原物料出口，將拖累或擾亂南韓半導體產業的生產活動，這會導致全球買家轉單給台灣半導體供應商。
馬鐵英說，台灣今年第3季的半導體出口超越南韓，可能正與日韓貿易爭端有關，而9月蘋果iPhone 11上市，也推了台灣一把。蘋果常下單台灣手機供應商及組裝商。
台灣主計處10月31日表示，台灣第3季經濟成長率年增2.91%，優於預期。
政治經濟學家朴俊在9月東亞論壇的評論中寫道，南韓三星及SK海力士在全世界DRAM晶片市占約73%、在NAND flash記憶晶片市占47%。舉凡個人電腦、手機、電視都得用到這些零件。
市場研調機構Counterpoint在8月1日的報告指出，SK海力士本季將降低DRAM產量，並減少製造快閃記憶體的晶圓15%，以因應原物料短缺的風險。
台灣研調機構TrendForce則向南華早報表示，此事對台灣半導體產業影響有限。凱投宏觀的荷姆斯說，在客戶轉單之際，目前尚難斷定南韓供應鏈問題，是否帶動了台灣晶片的需求。
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