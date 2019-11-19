親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

公視特約導演遭港警拘捕 家屬證實已平安獲釋

京華城18年賠掉130億 沈慶京：開幕那天就知道完蛋了

日韓外交齟齬轉單也轉人 台灣成大贏家

2019-11-19 19:56經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

日韓爆發外交齟齬，使這兩國旅客都來到台灣觀光，就連半導體的訂單也轉至台灣。

南華早報報導，由於南韓最高法院去年判決日企需賠償二戰時在南韓強徵的勞工，後來演變成兩國貿易戰，雙方關係降至冰點。就在此時，台灣旅行社的日韓旅客也大增，顯然這兩國的旅客都選擇來台走走。

真程旅行社社長林文攀說，日韓旅客不再相互造訪，這點現在相當明顯。線上旅程規劃服務KKday營銷長及執行副總黃昭瑛說，日韓客戶過去一年成長近一倍，提高了公司獲利。她預期日韓旅客數將持續增加，且緊張情勢將延續到明年4月的南韓議會大選，因此日韓貿易戰可能延續到明年。若真如此，日本與韓國人都會改往台灣旅行，「這對我們是好事」。

台灣觀光局數據顯示，9月共9萬5,639名韓客來台，高於去年同期的7萬7,457人。9月來台日客數則為18萬9,946人，也高於去年同期的16萬6,289人。相形之下，今年第3季日本比去年同期少了60萬名韓客。

凱投宏觀亞洲經濟學家荷姆斯說，以旅遊業而言，南韓赴日旅客數已呈現「斷崖式」崩跌，許多南韓人似乎已選擇台灣作為旅遊地點，而非日本。

台灣觀光局發言人說，今年台灣大力向南韓市場推銷。台灣旅遊業正面臨陸客不來的寒冬。

除了旅遊業外，一些分析師表示，日韓外交衝突也會對台灣半導體製造商有利。新加坡星展銀行經濟學家馬鐵英說，日本限制半導體原物料出口，將拖累或擾亂南韓半導體產業的生產活動，這會導致全球買家轉單給台灣半導體供應商。

馬鐵英說，台灣今年第3季的半導體出口超越南韓，可能正與日韓貿易爭端有關，而9月蘋果iPhone 11上市，也推了台灣一把。蘋果常下單台灣手機供應商及組裝商。

台灣主計處10月31日表示，台灣第3季經濟成長率年增2.91%，優於預期。

政治經濟學家朴俊在9月東亞論壇的評論中寫道，南韓三星及SK海力士在全世界DRAM晶片市占約73%、在NAND flash記憶晶片市占47%。舉凡個人電腦、手機、電視都得用到這些零件。

市場研調機構Counterpoint在8月1日的報告指出，SK海力士本季將降低DRAM產量，並減少製造快閃記憶體的晶圓15%，以因應原物料短缺的風險。

台灣研調機構TrendForce則向南華早報表示，此事對台灣半導體產業影響有限。凱投宏觀的荷姆斯說，在客戶轉單之際，目前尚難斷定南韓供應鏈問題，是否帶動了台灣晶片的需求。

日韓爆發外交齟齬，使這兩國旅客不約而同都改來台灣觀光。圖為新北耶誕城。 歐新社
日韓爆發外交齟齬，使這兩國旅客不約而同都改來台灣觀光。圖為新北耶誕城。 歐新社
分享

南韓半導體

相關新聞

福特推出首輛全電動多功能車 充一次電可跑230到300哩

2019-11-19 13:41

繼福特、通用後… 飛雅特克萊斯勒工人也擬罷工

2019-11-19 13:39

台灣餐飲外送員4成5為大學以上學歷 最大誘因是薪資

2019-11-19 13:23

冷清！ 杜拜航空展首日 僅賣2架飛機

2019-11-19 13:13

「中國女婿」祖克柏頻給負評 陸網友罵「背後捅丈人」

2019-11-19 12:22

禁售令生變！ 美國第三度延後對華為「斷供」

2019-11-19 10:34

抖音成功打入美國市場後欲「脫中」內部討論切割辦法

2019-11-19 09:33

日韓貿易爭端未解 台灣觀光、半導體業成最大贏家

2019-11-19 09:10

熱門文章

舊金山房價被玩壞！雙薪家庭憂成遊民 「谷歌蘋果害的」

2019-11-19 10:00

對華為禁售寬限期 美再延90天

2019-11-19 05:49

第3次！ 美對華為禁令豁免再延長90日 華為老董回嗆一句話

2019-11-19 13:52

福特野馬SUV 閃電席捲電動車市場

2019-11-19 02:03

工資為何漲不動？因為勞工不願換工作

2019-11-18 22:00

服務生弄髒3萬美元愛馬仕包 俱樂部挨告

2019-11-19 01:27

妻子性交後過敏性休克險死 竟因丈夫精液含有盤尼西林

2019-11-19 09:32

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top