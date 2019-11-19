世界上最有錢YouTuber沒有之一 比爾蓋茲拍片感謝粉絲

2019-11-19 20:07 聯合新聞網 綜合報導



人稱「微軟教父」的比爾蓋茲，近期開始轉行當起YouTuber，讓眾人直呼「變成YouTube老闆也不成問題吧」。圖擷自 YouTube 分享 facebook

現今網紅當道，大家都紛紛搶當YouTuber，若能吸引粉絲關注，想要月入百萬根本不是夢。不過近期卻有一位網紅被封為「史上最強YouTuber」，那就是人稱「微軟教父」的比爾蓋茲（Bill Gates），他最近開始轉行經營起自己的YouTube頻道，讓眾人直呼「變成YouTube老闆也不成問題吧」。

比爾蓋茲2014年正式從微軟退休後，並沒有閒下來享受晚年，而是創辦了自己的YouTube頻道，當起了YouTuber，還辦了推特（Twitter）帳號做起了網紅，而且還做的有聲有色，在推特上甚至有高達4850萬人追蹤，YouTube則有163萬人訂閱，並時常在上面分享許多自己的生活瑣事，內容包含喜歡的書單、創業成功的知識、做菜教學還有自己的日常生活。

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日前他還推出感謝粉絲的影片，標題寫著「謝謝我們的一百萬訂閱數」，主要是在感謝粉絲們的支持，讓他獲得YouTube所頒發的百萬訂閱金色獎牌，紀錄頻道突破百萬訂閱的殊榮。短短不到一分鐘的影片，立刻就吸引499萬人次觀看，可見他的人氣真的是不容小覷。

影片中可見比爾蓋茲興奮的打開獎牌盒子，摘下眼鏡看了看獎牌說明書，過程中像個可愛的爺爺露出天真的笑容。影片一曝光後，網友也紛紛留言表示「連比爾蓋茲都當YouTuber，可見YouTuber有多好賺」、「比爾蓋茲：世界上唯一可以買得起YouTube的YouTuber」、「如果他想，把整個YouTube買下來都不是問題」、「世界上最有錢的YouTuber沒有之一」。