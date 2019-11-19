親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

港警強攻理大圍城：香港萬人自發救援的「解圍夜戰」

父親驚訝！新光金公主吳欣盈從政 母：妳非家族第一人

台灣餐飲外送員4成5為大學以上學歷 最大誘因是薪資

2019-11-19 13:23經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

餐飲代送服務的外送員薪資是否能夠高於一般上班族？日經新聞指出，在台灣確實可能如此，也吸引許多甫自大學畢業的社會新鮮人投入這項行業。

不過，隨著線上餐飲代送服務的快速成長，也發生數起致命交通事故，引發對這項產業的檢視。

加入外送員的最大誘因，是薪資。一名外送員說：「能賺到不少錢，不會被綁在一家公司，讓這項工作很有吸引力。」他透露，9月時他幾乎每天工作，每天接下約50筆外送訂單，平均每天工作10小時；他在9月拿到新台幣7萬元工資，比正職員工的平均薪資4萬元還高。。

報導指出，台灣目前兩大餐飲代送業者是Foodpanda和 Uber Eats，合計約聘雇6萬名外送員，全台灣所有餐飲商家，已有近五分之一可透過這兩家公司代送。

外送員的薪資結構極為複雜，包含底薪和獎金。三天完成60筆訂單可拿到新台幣1,200元，若完成105單則為2,730元。目前，台灣的大學畢業生起薪約800美元（約新台幣24,400元）。

據人力銀行數據，餐飲外送員的平均年齡為26歲，其中45%的學歷為大學以上。

餐飲代送快速成長之際，多起死亡車禍也凸顯這項行業涉及的超速、違規以及每日工時超過12小時等問題。另外，業者主張與外送員為承攬關係，也引發爭議。今年10月，勞動部已認定外送員與公司屬於僱傭關係。

台灣協作暨共享經濟協會則表示，勞動部應積極發展以服務業為核心，符合數位新經濟、不同型態工作者的法規，勿以過時法規規範新經濟。協會理事長彭仕邦指出：「社會正往彈性、由由工作型態的方向發展。」

餐飲外送員的薪資高於一般上班族，吸引許多年輕大學畢業生加入。 本報資料照
餐飲外送員的薪資高於一般上班族，吸引許多年輕大學畢業生加入。 本報資料照
分享

外送員薪資

相關新聞

冷清！ 杜拜航空展首日 僅賣2架飛機

2019-11-19 13:13

禁售令生變！ 美國第三度延後對華為「斷供」

2019-11-19 10:34

抖音成功打入美國市場後欲「脫中」內部討論切割辦法

2019-11-19 09:33

日韓貿易爭端未解 台灣觀光、半導體業成最大贏家

2019-11-19 09:10

日本網路大帝國？Yahoo JP與LINE合併的「1億人經濟圈」

2019-11-19 08:30

美元走貶 鮑爾見川普 中方對川普簽協議態度存疑

2019-11-19 07:48

越南暫停膠合板對美出口 主動防範「洗產地」

2019-11-19 07:43

龔明鑫彭博專訪：台灣1.2兆元投資是重塑高端產業契機

2019-11-19 07:08

無視貿易利空 美股指數續創新高

2019-11-19 05:51

福特野馬SUV 閃電席捲電動車市場

2019-11-19 02:03

蘋果AirPods拔得頭籌 成為美國青少年最想要的耶誕禮物

2019-11-19 00:47

日網路市場超級併購...打造日版阿里

2019-11-19 00:13

波音與空巴 大型客機賣相變差

2019-11-19 00:12

日本雅虎、LINE 明年10月合併

2019-11-19 00:12

杜拜航空展首日 僅賣兩架飛機

2019-11-19 00:11

勞工不跳槽 拖累薪資漲不動

2019-11-19 00:09

泰上季GDP成長放緩

2019-11-19 00:07

日現金為王觀念鬆動 近20％家庭用電子支付

2019-11-19 00:07

新加坡非石油出口 連八黑

2019-11-19 00:06

新加坡貿工部長評香港：人民買得起房 是社會穩定基礎

2019-11-18 23:45

大摩：明年美股可能不如日股、新興市場　

2019-11-18 18:08

LINE、雅虎日本明年將合併 LINE台灣：無影響

2019-11-18 14:37

經濟解析／如何解讀Yahoo Japan與Line的超級合併

2019-11-18 12:21

伊漲油價暴力示威 官方鎮壓關互聯網

2019-11-18 11:08

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

沙國石油IPO 拚全球最大案

2019-11-17 23:44

阿美股票上市 錯過最佳時機

2019-11-17 23:42

永續基金投資「不乾淨」 挨轟

2019-11-17 23:42

拉美經濟停滯 再陷失落十年

2019-11-17 23:42

ECB擴大QE 已有腹案

2019-11-17 23:42

F1賽車搶贊助 目標「碳中和」

2019-11-17 23:42

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14

泰國Q3 GDP成長放緩至一年低點 當局將推刺激措施

2019-11-18 22:43
看更多

熱門文章

泰國70歲總裁完成人生首次大婚 迎娶小50歲美嬌娘

2019-11-18 21:12

川普在劫難逃？9度神準預測美大選教授：他逃不過彈劾

2019-11-18 19:20

影／「微波爐壞了」短短七秒影片 造成網友轟動

2019-11-18 13:47

舊金山房價被玩壞！雙薪家庭憂成遊民 「谷歌蘋果害的」

2019-11-19 10:00

日本71歲婦女不堪照顧壓力 勒死公婆丈夫

2019-11-18 18:00

對華為禁售寬限期 美再延90天

2019-11-19 05:49

到大阪追夢因太胖恥笑 她怒減35kg變可愛美少女

2019-11-18 18:05

遭上司羞辱「替代品多的是」 他怒辭職後劇情神展開

2019-11-18 17:04

福特野馬SUV 閃電席捲電動車市場

2019-11-19 02:03

美加州又爆槍擊！槍手闖進家庭後院掃射 4死6傷

2019-11-18 13:58

工資為何漲不動？因為勞工不願換工作

2019-11-18 22:00

服務生弄髒3萬美元愛馬仕包 俱樂部挨告

2019-11-19 01:27

13歲小女孩護11月大嬰免受幫派攻擊！身上多處嚴重刀傷

2019-11-18 15:00

妻子性交後過敏性休克險死 竟因丈夫精液含有盤尼西林

2019-11-19 09:32

路透最新：華為豁免令今到期 美政府計畫延90天

2019-11-18 16:09

潘斯助理作證 川普推特狂批

2019-11-19 04:39

川普想見金正恩 北韓：不會給川普任何東西 除非有回報

2019-11-18 17:14

新加坡貿工部長評香港：人民買得起房 是社會穩定基礎

2019-11-18 23:45

影／賓客婚禮上大亂鬥 酒店員工PO影片上網遭斥侵犯隱私

2019-11-18 16:01

推翻40年政策！ 川普認定以色列屯墾區不違反國際法

2019-11-19 09:13

無視貿易利空 美股指數續創新高

2019-11-19 05:51

法國吊橋崩塌意外 1死多人失蹤

2019-11-18 22:39

影／喵皇陪搭車！烏克蘭貓咪計程車 貓奴也瘋狂

2019-11-18 17:50

北京瞭望／中美談判走向 三種聲音

2019-11-18 23:59

「中國女婿」祖克柏頻給負評 陸網友罵「背後捅丈人」

2019-11-19 12:22

美股再創新高 投資人持續關注美中貿易談判進展

2019-11-19 07:05

衛報：香港反送中示威「世人都在看」 提高了蔡英文連任希望

2019-11-19 12:23

美元走貶 鮑爾見川普 中方對川普簽協議態度存疑

2019-11-19 07:48

波音與空巴 大型客機賣相變差

2019-11-19 00:12

用食物反擊！ 前政治顧問在白宮旁邊開「移民餐廳」

2019-11-18 14:21

LINE、雅虎日本明年將合併 LINE台灣：無影響

2019-11-18 14:37

美民主黨初選 黑馬布塔朱吉竄出

2019-11-18 14:22

加州槍案四死六傷 受害者皆亞裔男

2019-11-19 00:36

英國大主教揶揄強生：移民若採積分制 連耶穌都來不了

2019-11-19 08:57

大摩：明年美股可能不如日股、新興市場　

2019-11-18 18:08

日本電子支付比率提高 但現金依然為王

2019-11-18 21:45

報導中國惹惱當局 萬那杜拒絕記者回家

2019-11-18 23:38

杜拜航空展首日 僅賣兩架飛機

2019-11-19 00:11

抖音成功打入美國市場後欲「脫中」內部討論切割辦法

2019-11-19 09:33

駐韓軍費漲5倍 南韓現反美潮

2019-11-19 00:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top