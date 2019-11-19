台灣餐飲外送員4成5為大學以上學歷 最大誘因是薪資

2019-11-19 13:23 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奕榮 ／綜合外電



餐飲代送服務的外送員，薪資是否能夠高於一般上班族？日經新聞指出，在台灣確實可能如此，也吸引許多甫自大學畢業的社會新鮮人投入這項行業。

不過，隨著線上餐飲代送服務的快速成長，也發生數起致命交通事故，引發對這項產業的檢視。

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加入外送員的最大誘因，是薪資。一名外送員說：「能賺到不少錢，不會被綁在一家公司，讓這項工作很有吸引力。」他透露，9月時他幾乎每天工作，每天接下約50筆外送訂單，平均每天工作10小時；他在9月拿到新台幣7萬元工資，比正職員工的平均薪資4萬元還高。。

報導指出，台灣目前兩大餐飲代送業者是Foodpanda和 Uber Eats，合計約聘雇6萬名外送員，全台灣所有餐飲商家，已有近五分之一可透過這兩家公司代送。

外送員的薪資結構極為複雜，包含底薪和獎金。三天完成60筆訂單可拿到新台幣1,200元，若完成105單則為2,730元。目前，台灣的大學畢業生起薪約800美元（約新台幣24,400元）。

據人力銀行數據，餐飲外送員的平均年齡為26歲，其中45%的學歷為大學以上。

餐飲代送快速成長之際，多起死亡車禍也凸顯這項行業涉及的超速、違規以及每日工時超過12小時等問題。另外，業者主張與外送員為承攬關係，也引發爭議。今年10月，勞動部已認定外送員與公司屬於僱傭關係。