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福特推出首輛全電動多功能車 充一次電可跑230到300哩

2019-11-19 13:41世界日報 編譯孫梁／綜合18日電

福特公司宣布推出第一輛全電動多功能車(SUV)。 美聯社
福特公司宣布推出第一輛全電動多功能車(SUV)。 美聯社
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在洛杉磯車展開幕前夕，福特公司宣布推出第一輛全電動多功能車(SUV)，被業界人士認為將帶動更多的大眾品牌與豪華型電動車上市，從而促進電動車的市場銷售。

福特新推出的Mustang Mach E多功能電動車充一次電可跑230哩到300哩，根據車的配置不同而不同。這種車型目前向美國市場供應18輛，2022年將增加到80輛。全世界電動車的銷售去年只占新車銷售的1.5%，預計今年將增加到2.2%。美國電動車的銷售2018年是占銷售的1.2%，預計今年與去年持平。

隨著市場上出現充電一次可跑250哩以上的電動車，人們不再擔憂電動車在行駛途中沒電和失去動力，使車廠看到了電動車的發展前景。受到車型增多和行駛里程增加的鼓舞，電動車2030年將占到全球銷售的17%。

目前電動車銷售不暢主要是因為充電一次跑不到100哩，如今許多電動車充一次電行駛都不止100哩，超過人們普通的一天通勤里程。

消費者報導雜誌的汽車測試部門表示，充電一次行駛250哩是一重大標誌，將改變電動車市場的遊戲規則。業界分析人士認為，在市場需求擴大前，電動車的車型選擇就會增多，最終會使消費者購買。美國電動車的銷售將因車型的增多而擴大，但很可能是車型的增多比市場需求和銷售更快。

未來數年生產的電動車多為豪華車型，但福特、雪佛蘭和豐田等大眾品牌的電動車也列入生產計畫，賓士、奧迪、凱迪拉克、起亞、福斯、馬自達和特斯拉等車廠，今後幾年都將推出電動車。

福特和通用公司還宣布全電動小貨車的生產計畫，將在美國市場上與汽油和柴油小貨車競爭。

福特

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