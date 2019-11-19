繼福特、通用後… 飛雅特克萊斯勒工人也擬罷工

2019-11-19 13:39 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合18日電



飛雅特-克萊斯勒汽車公司(FCA)。 美聯社 分享 facebook

繼福特和通用公司之後，飛雅特-克萊斯勒汽車公司(FCA)的工人也可能舉行罷工，聯合汽車工會(UAW)18日開始與FCA談判，如果達不成與通用和福特類似的協議，罷工將可能無法避免。

通用4萬9000名工人罷工40天，導致公司在美國的生產線關閉。UAW上月與通用達成協議，與福特公司的協議是15日晚達成。福特有5萬5000個UAW會員，與UAW的協議是遵照通用協議的模式。業界人士認為，如果與FCA的協議也按照相同的模式，FCA將付出更大的代價。

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FCA執行長最近表示，FCA的工人與其他公司不同，暗示FCA如果達成協議，可能不會遵照通用和福特的模式。但UAW認為，FCA的協議也應與通用和福特的模式一樣。

UAW聲明說，他們期待與FCA談判出一個公正、平衡和模式化的合約，因為FCA是盈利企業，公司不能一方面在華爾街炫耀盈利，另一方面卻忽視工人為公司盈利而做出的犧牲。

UAW與通用和福特的協議規定，2007年後入職的工人可獲提薪，在四年內達到UAW生產工人的最高薪，同時臨時工可在三年內轉正。如今2007年後入職工人的薪資不如老工人，哪怕他們都做同樣的工作。

FCA公司2007年後入職的工人更多，臨時工的比重也比福特和通用高，意味著如果達成與同通用和福特相同的合約，公司將付出更多薪資，使公司成本大幅提高。公司表示，FCA的罷工不是沒有問題，將取決於公司是否願意遵照福特和通用的協議模式。FCA願與UAW談判，以期達成一項既有利於企業的未來，也可為員工和社區創造機會的協議。