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「中國女婿」祖克柏頻給負評 陸網友罵「背後捅丈人」

2019-11-19 12:22聯合報 編譯季晶晶／即時報導

南華早報報導，臉書創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）一反過去的友善立場，近來對中國常採強硬態度發布負面看法，讓中國網路用戶大為不滿。微信上一篇流傳甚廣的文章生動描述，這位「『中國好女婿』突然反手捅『老丈人』一刀」。

被祖克柏背叛的感覺可能來自他幾年前還很積極的討好中國，說中文、包餃子、在北京慢跑、還說他愛中國，努力替臉書爭取進入中國市場的機會。但因美中緊張關係升級，祖克柏近來態度截然不同。

在主張言論自由和減少對臉書的監管時，祖克柏拿中國做比較。他替臉書允許刊登未經事實查核的政治言論和可能有誤導性競選廣告的決定辯護，批評中國的審查制度，說自己是在捍衛言論自由；祖克柏也點名批評字節跳動旗下的抖音，過濾有關香港示威抗議活動的內容，抖音否認此事；臉書即將推出加密貨幣Libra，祖克柏出席美國國會聽證會時，警告美國金融監管機構要小心中國，指再阻攔Libra，中國在虛擬貨幣領域就會超越美國。

微信指控祖克柏背後捅刀的文章有超過10萬的點閱率（微信公眾號文章點閱顯示上限設為10萬）。該文作者痛批祖克柏最近有關中國的負面評論，同時抨擊臉書以涉嫌傳播不利於香港反送中抗議者的假新聞為由，刪去貼文關掉帳號，分明是雙重標重。該文說，祖克柏想讓臉書進軍中國卻徒勞無功，所以現在已不怕撕破臉。

中國網友對祖克柏的看法改變，目前對臉書並無太大影響。臉書在中國仍有立足之地，而只要中國企業仍想在臉書刊廣告，這個狀況就不會有改變。

臉書執行長祖克柏近來批評抖音和中國的網路審查，以及其他不利於中國的言論，引發中國...
臉書執行長祖克柏近來批評抖音和中國的網路審查，以及其他不利於中國的言論，引發中國網友不滿。法新社
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