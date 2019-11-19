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禁售令生變！ 美國第三度延後對華為「斷供」

2019-11-19 10:34德國之聲 德國之聲中文網

美國政府本周一(11月18日)宣布，針對華為的禁售令再次延長90天啟動，在此期間，美國企業可以繼續同中國企業華為進行正常的業務往來。華府表示，這次延後是為了減輕華為客戶所可能受到的影響。華為的許多客戶是在美國偏遠鄉村運營的電信運營商。

美國商務部部長羅斯（Wilbur Ross）发出聲明稱，"商務部將繼續嚴格監督敏感技術的出口，以確保我們的科技創新不會被對我們國家安全形成威脅的公司駕馭。"

美國商務部於今年5月將華為寫上"實體清單"，指責這家中國高科技企業參與危害美國國家安全以及外交利益的活動。稍後，華為的數十家子公司也集體上了美國商務部的實體清單，受到"斷供"的懲罰。不過，從開始時美國就沒有立即實施該政令，而是將之推遲90天，而本次已是第3次推遲。

周一稍晚時候，華為公司就美國政府的"緩刑"表態說，"不論什麼決定都不會對華為業務產生根本性影響。目前的這一決定沒有改變(美國)不平等對待華為的事實。"

華為還聲稱，該公司被寫上黑名單事實上對美方的傷害更大，尤其是跟華為有業務往來的公司。路透社此前報道，為能夠繼續向華為出售零配件，約200家美國供應商已向商務部提出申請。直至周一，美國商務部還沒有為此采取任何措施，即特批某些公司有權跟華為做生意。

美國商務部長羅斯在最新的聲明中也提到，"延期許可將允許電信運營商在一些美國最偏遠鄉村地區提供服務，否則，這些地區可能會陷入一片黑暗"。

今年5月，川普總統簽署行政令宣布國家緊急狀態，禁止美國企業使用構成國家安全風險的電信設備，矛頭直指華為，因為華為是全球電信設備最大供應商。

李魚/羅法(路透社)

本文章由德國之聲授權提供】

川普華為

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