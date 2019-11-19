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抖音成功打入美國市場後欲「脫中」內部討論切割辦法

2019-11-19 09:33聯合報 編譯胡夢瑋／即時報導

TikTok（中國大陸稱為抖音）在今年打破歷史成為首個在美國壯大的中國大陸社群媒體公司。不過，根據華爾街日報報導，TikTok想要與中國大陸切割。

根據知情人士，面臨美國監管機關審查，TikTok部分員工及顧問向資深管理階級建議重塑品牌方法，其中包括在東南亞（有可能是新加坡）擴張運作部門，如此可以與中國保持距離並在美國重塑品牌。

華爾街日報引述知情人士報導，TikTok同時也減少來自中國的內容物出現在應用程式上，希望降低美國使用者對品牌來源意識。

TikTok母公司字節跳動（ByteDance）的部分投資者認同很難將應用程式與中國切割，而且許多討論是長遠之計，不過，這些討論也顯示TikTok爆紅受到威脅，內部高層也逐漸視其中國擁有權為一風險。

知情人士表示，包括紅杉資本和軟銀集團在內的字節跳動投資者，視TikTok在美國的成長為明年IPO成敗關鍵。

字節跳動最新估計總值750億美元，是全球最有價值的新創公司之一。

字節跳動發言人表示，IPO並非公司關注的焦點，將TikTok總部搬到新加坡也不再考量範圍內，也不會更改TikTok品牌名字。他說，公司無法決定中國內容物有多少，因為上傳影片的是使用者而非TikTok。

他說，「字節跳動成立於中國，但是應用程式TikTok並非在中國大陸運作。」

根據華爾街日報，TikTok總部在中國，字節跳動在中國運行的TikTok版本稱為抖音，即便該公司網站上沒有列舉任何中國辦公室。

TikTok的挑戰是美國的規範、議員甚至家長擔心中國政府會要求收集TikTok使用者的資訊。

一名字節跳動員工表示，「我們卡在中間，我們是中國公司，但我們在全球做生意」。

TikTok憂與中國關係影響全球市場。路透
TikTok憂與中國關係影響全球市場。路透
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