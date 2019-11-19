親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

天空之城的革命：南韓「特權升學」的教育煉獄

越南暫停膠合板對美出口 主動防範「洗產地」

2019-11-19 07:43經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

越南政府將暫停部分膠合板對美出貨，採取主動措施避免遭美國指控允許他國業者利用轉出口規避關稅。

依據越越南工貿部13日公布的通告（Circular 22/2019/TT-BCT），今年12月27日起，進口至越南加工的膠合板、膠合鑲板和類似的層壓木板，將不得轉出口至美國。

華府持續向河內施壓，禁止第三國利用將商品偽造成越南商品後出口至美國，逃避關稅。自2018年美中爆發貿易戰以來，打壓「洗產地」的對象主要為中國出口商品，但南韓、台灣等地也是目標。

越南當局表示，暫停部分膠合板出口是為了「避免美國收緊對越南膠合板出口的管理措施，對國內生產和正派企業造成負面衝擊」。

越南將暫停部分膠合板對美出貨，防範第三國「洗產地」。路透
越南將暫停部分膠合板對美出貨，防範第三國「洗產地」。路透
分享

相關新聞

日本網路大帝國？Yahoo JP與LINE合併的「1億人經濟圈」

2019-11-19 08:30

美元走貶 鮑爾見川普 中方對川普簽協議態度存疑

2019-11-19 07:48

龔明鑫彭博專訪：台灣1.2兆元投資是重塑高端產業契機

2019-11-19 07:08

無視貿易利空 美股指數續創新高

2019-11-19 05:51

福特野馬SUV 閃電席捲電動車市場

2019-11-19 02:03

蘋果AirPods拔得頭籌 成為美國青少年最想要的耶誕禮物

2019-11-19 00:47

日網路市場超級併購...打造日版阿里

2019-11-19 00:13

波音與空巴 大型客機賣相變差

2019-11-19 00:12

熱門文章

台灣志工協助風災復建「我們是家人」 日本主播感動落淚

2019-11-18 12:18

泰國70歲總裁完成人生首次大婚 迎娶小50歲美嬌娘

2019-11-18 21:12

川普在劫難逃？9度神準預測美大選教授：他逃不過彈劾

2019-11-18 19:20

影／「微波爐壞了」短短七秒影片 造成網友轟動

2019-11-18 13:47

日本71歲婦女不堪照顧壓力 勒死公婆丈夫

2019-11-18 18:00

遭上司羞辱「替代品多的是」 他怒辭職後劇情神展開

2019-11-18 17:04

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top