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台積電ADR連二日上漲 再度朝歷史新高叩關

2019-11-19 07:29經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一連二日上漲，漲幅0.3%，收在53.42美元，高出台北交易溢價為4.9%。

美股三大指數周一全面上揚，再度締造收盤紀錄，投資人密切關注美中貿易關係的具體進展。

道瓊工業指數收漲31.33點或0.1%，報28,036.22點；標普500指數收漲1.57點或0.1%，至3,122.03點；那斯達克指數收漲9.11點或0.1%，報8,549.94點。

費城半導體指數跌0.2%。

台灣加權股價指數昨天漲74.18點收11,599.78點。台積電漲1.3%，收311.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 78.75 +0.39 79.70 -1.20

中華電 CHT 114.34 +0.13 113.50 0.74

台積電 TSM 326.10 +0.24 311.00 4.85

聯電 UMC 14.35 +0.86 14.50 -1.07

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電

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