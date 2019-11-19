龔明鑫彭博專訪：台灣1.2兆元投資是重塑高端產業契機

2019-11-19 07:08 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



美中貿易戰迫使科技供應鏈重新思考依賴中國的布局，開始返鄉投資後，台灣官方也抓住這一契機，要重振台灣為高端製造業的重鎮。

行政院政務委員龔明鑫日前接受彭博專訪時指出，台灣每年的固定投資約有台幣3兆多元，但在此之外，這波經濟部核准約7,000億元台商新增投資，加上財政部資金匯回專法等其他方案，預計未來三到四年吸引約1.2兆元（390億美元）的新增投資，每年約增加3,000-4,000億元，加上帶動相關的商業及交易行為，未來四年的台灣經濟成長動能無虞。

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台灣將在明年1月舉行總統大選，現任總統蔡英文已宣布將尋求連任。龔明鑫提及的諸項措施，意在吸引台商回到台灣設置新產線或擴充原有產能，以分散貿易戰帶來的風險。

龔明鑫表示，台灣受資源限制，無法完全吸納所有受貿易戰影響、想回來投資的台資企業，因此這波鎖定有未來發展性、能夠智慧製造的高端產業予以核准，試圖在未來10-20年與其他國家一搏輸贏。

他指出，5G、AIoT(人工智慧及物聯網)等未來產業可以和台灣強勢的半導體、綠能產業結合，發展成國際要求的綠色供應鏈，形成高階製造中心。

「重新佈局只有3-4年時間，未來10-20年就定型，」他解釋，對廠商來說，移廠是大事，廠商一旦決定就是未來10-20年的事。他並指出將利用這個機會設計新的產業聚落，改變之前集中在台灣北部的情況，希望有秩序引導到中南部。

經濟部上周四剛宣布，面板製造商群創申請投資701億元，成為吸引台商回台投資方案推出的最大案。