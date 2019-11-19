無視貿易利空 美股指數續創新高

2019-11-19 05:51 世界日報 記者 世界日報 記者 張大仁 ／綜合報導



投資人仍在消化有關中美貿易談判的訊號。（美聯社） 分享 facebook

美股再探新高，但漲幅收斂。投資人仍在消化有關中美貿易談判的訊號。

道瓊工業平均指數上揚31.33點或0.11%收2萬8036.22點，史坦普500指數上揚1.57點或0.05%收3122.03點。那斯達克綜合指數上揚9.11點或0.11%收8549.94點。道指和那指再創新高。迪士尼是道指表現最好的股票，上漲2.06%。房產和消費性必需品均上漲至少0.6%，帶動史指上漲。

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來自中國政府的訊息顯示，中國官員對美中貿易協議的前景感到悲觀，主要股指未再創下可觀漲幅。報導指出，中國對川普總統的說法表示不滿，儘管雙方都已原則同意停止關稅，他卻說美國不會這麼做。

這項消息促使人們轉向傳統避險資產。指標10年期美國國債殖利率從稍早高點1.​​85%跌至1.8%。黃金期貨擺脫跌幅，上漲0.2%收每盎司1471.9元。

美中所謂的第一階段協議已於上月宣布，預計將於本月簽署。圍繞該協議的樂觀情緒，加上聯準會(Fed)寬鬆的貨幣政策，促使股市反彈至歷史新高。

SlateStone Wealth首席投資策略師帕夫利克(Robert Pavlik)在報告中表示：「股市展現出了顯著的彈性。」「更引人注目的是，自年初以來市場一直在面對的問題並沒有消散，而是變得越來越複雜。」

帕夫利克指出，始於去年的中美貿易衝突仍然是市場的重中之重，而企業獲利並未改善，經濟指標也已「減弱」。

在過去一個月中，道指和史指均上漲超過4%，那指同期上漲5.8%。道指15日也首次收於2萬8000點之上。

WallachBeth Capital資深策略師費金(Ilya Feygin)指出，由於投資人擔憂錯過當前反彈，股市可能續獲推力。

他說：「近幾周來，人們重新買進史指和道指，推動股市的上揚。」「大約有95億元的資金淨流入美國股票型ETF，而且最近幾周都出現相同場景。過去許多保守的投資人如今被迫在高價位進場。」

企業消息方面，Coty宣布收購了凱莉珍娜(Kylie Jenner)的化妝公司Kylie Cosmetics 51%的股份，Coty股價上漲2.69%。