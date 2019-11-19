福特野馬SUV 閃電席捲電動車市場

2019-11-19 02:03 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林奇賢 ／綜合外電



福特汽車首款純電動休旅車野馬Mach-E終於亮相，今後兩年主流與豪華車廠將接連推出多款電池電動車（BEV），不再讓特斯拉（Tesla）專美於前，電動車市場接下來熱鬧可期，分析師也看好將帶動電動車的銷售。

去年純電動車僅占全球新車市場的1.5%，諮詢公司LMC Automotive預測今年會成長至2.2%。2018年美國的電動車銷售僅占1.2%，今年的銷售狀況大致也差不多是如此。汽車製造商卻從中看到機會，改善充電後的續航里程數，能讓車子跑更遠，減輕消費者的疑慮。LMC因此預測，到了2030年電動車在全球市占率將增至17%，美國本土則增至7%。

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《消費者報告》的汽車評測主任Jake Fisher表示，充電一次能否跑上250英里是個關鍵，某種程度上改變了電動車市場。IHS Markit首席汽車分析師Stephanie Brinley則表示，電動車的供給會先增加，消費者的需求才會隨之跟上。不只高價位的品牌，福特、雪佛蘭、豐田都開始分食電動車的大餅。接下來的幾年內，包括特斯拉、福斯汽車、賓士等各家車商都會推出新款電動車。

福特汽車去年已承諾，2022年前會推出6顆電池模組的電動車。福特和福斯以及新創公司Rivian有合作關係，將協力打造更多電動車，而且決定聚焦在他們的主打車款，例如皮卡車、商旅和高性能野馬。

福特新推出的五人座野馬Mach-E，低配版一次充電後續航里程230英里（370公里），高配版則可到300英里（約483公里）。低配版加速到60英里小時只消6秒，頂級GT版則可壓到3.5秒。從後輪驅動到四輪驅動，任消費者挑選。低配版起售價會低於4.4萬美元，GT版則會從6.5萬美元起跳。而且購買福特電動車的消費者還能享有7,500美元的聯邦稅額減免，這是特斯拉和通用汽車沒有的優勢。