日網路市場超級併購...打造日版阿里

2019-11-19 00:13 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



日本網際網路市場的重磅級併購案，終於正式宣布已達成基本協議，日本雅虎與LINE目標下個月簽署正式協議，明年10月之前完成兩個平台的整合。此交易將締造出日本第一個類似中國大陸騰訊與阿里巴巴的「超級應用程式（super App）」。亦即只須由智慧手機上一個應用程式入口，就能滿足廣泛日常需求。

華爾街日報訪問的分析師普遍認為，這類「超級應用」的一大關鍵服務是行動支付。例如，騰訊原本用於朋友間溝通的微信，現在衍生出了微信支付服務；而阿里巴巴的支付寶更是在中國大陸零售市場相當普及的支付方式。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

然而高盛分析師杉山推估，日本雅虎旗下行動支付服務PayPayh旳營業虧損，本會計年度將超過7億美元。LINE的行動支付業績也不光彩，今年包括支付服務LINE Pay在內的非核心業務，虧損金額也大概接近日本雅虎的數字。

晨星分析師伊藤因而認為，兩家公司合併後的數位支付服務，要能真正發揮出協同後的效應，還有一些艱苦的工作必須完成。

結合LINE的8,200萬年輕用戶與日本雅虎較年長的5,000萬用戶。彼此間的銷售商機也將大增，像是LINE用戶可以很方便到Yahoo的電商網站上購物。