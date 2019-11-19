日本雅虎、LINE 明年10月合併

軟銀集團18日正式宣布，計劃合併旗下雅虎日本公司（Yahoo Japan）與通訊軟體巨擘LINE，創造日本最大網路服務公司，且整體用戶的規模將超過1億，試圖挑戰亞馬遜、阿里巴巴、Google等科技巨擘。 雅虎日本公司將與LINE合併。 歐新社 分享 facebook

軟銀擬合併雅虎日本與LINE，這樁合併案對LINE的估值為115億美元。軟銀與LINE母公司Naver計劃讓LINE下市，以每股5,200日圓向LINE股東收購股票，較合併案尚未曝光前溢價13%，雙方預定各出資1,700億日圓（15.6億美元）。

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軟銀與Naver接著再將LINE與雅虎日本併入新成立的合資公司，且雙方各持股50%。此併購案仍須股東批准，預定明年10月前完成交易。軟銀持有雅虎日本母公司Z控股約45%股權，Naver掌控LINE 73%股份。

對此交易LINE台灣18日表示，此為母公司在日本市場的策略，不會影響LINE在台灣的業務，目前尚無業務調整計畫。

LINE持續發展台灣市場，預計12月4日舉辦第四屆台灣開發者大會。

Z控股與LINE在18日表示，這項合併案是源自於一股危機感：跨國巨擘正加強掌控科技產業，而日本等國可能落入後段班；而雙方聯姻將可共享工程資源，取得更多資料，並加碼投資人工智慧（AI）等領域。

LINE共同執行長出澤剛指出，網路產業常贏者全拿，強者愈強；即便雅虎日本與LINE合併，其市場資本、企業規模及研發支出仍不如全球科技巨頭。他說，雙方完成交易後，每年至少投資1,000億日圓（9.17億美元），以改善個人化廣告等服務。

Google、亞馬遜、臉書及中國大陸新創企業，在推動AI、將開發成果轉化為商業商品這兩方面居於領先地位，造成其他業者難以吸引高階人才，也難以取得資料，以推動「深度學習」等領域的研究。