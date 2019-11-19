波音與空巴 大型客機賣相變差
2019-11-19 00:12
經濟日報 編譯陳律安
／綜合外電
由於旅客數成長減緩，貨運量也銳減，航空公司不再向波音及空中巴士等飛機製造商購買大型飛機。
華爾街日報引述飛機租賃公司的資料，今年國際線主力雙走道客機的銷售，將創十年來最低點，且租用率也大幅下滑。
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波音737禁飛、空巴A320 Neo也有生產上問題，使投資人聚焦這兩家飛機製造商如何因應777、A330等大型飛機需求下滑的窘境，畢竟這類大型飛機仍是他們獲利最豐厚的產品。
波音10月表示，明年將把787夢幻客機的月產量從14架下修至12架，同時也可能撤回777的相關計畫，因為改良版777X的推出時程延遲。此外，空巴也擱置A350客機的擴產計畫。
與此同時，波音與空巴這兩家飛機製造商，共有10.5萬張單走道客機訂單待消化。
英國航空母公司國際航空集團（IAG）則表示，將透過延後交機波音新寬體客機，限縮成長計畫。
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