杜拜航空展首日 僅賣兩架飛機

2019-11-19 00:11 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



杜拜航空展（Dubai Airshow）向來以驚人成交金額著稱，然而上周末的開幕日現場卻極其冷清，僅波音（Boeing）賣出兩架飛機，凸顯全球航空業者正面臨與日俱增的壓力。 杜拜航空展上周末盛大開幕，現場卻極其冷清。 （路透） 分享 facebook

兩年一度的杜拜航空展17日盛大開幕，但當天僅波音敲定一筆價值5.85億美元的訂單，向孟加拉航空售出兩架787-8客機。隔日交易倒較為熱絡，截稿前傳出空中巴士獲得兩張大單，一是阿拉伯航空以140億美元買下120架A320，阿聯酋航空也確定採購價值160億美元、共50架A350客機。

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但杜拜航空展首日場面冷清的陰霾仍揮之不去，顯示航空業逆風不斷，迫使業者重新思考購機與成長策略。回顧2017年杜拜航空展開幕當天，波音獲得價值151億美元訂單，把40架787-10夢幻客機賣給阿聯酋航空。

2013年的杜拜航空展更風光，首日便寫下價值1,920億美元訂單的空前紀錄；2017年訂單總值達1,138億美元，較2015年的372億美元飆增逾三倍。

對於富裕的中東國家和他們的國營航空公司而言，在油價低迷衝擊阿拉伯國家經濟的情況下，以往大手筆購機儼然成為過去式。

經濟學家表示，美中貿易戰和英國脫歐加深投資人疑慮，也導致貿易和經濟成長放緩。

但對航空產業衝擊最深的因素是監管收緊和延遲交機，部分肇因於波音737 MAX客機在五個月內發生兩起致命空難。IHS Markit集團旗下軍事周刊「Janes」的國防與航空產業分析師福雷斯特說：「儘管商用客機的需求時有起落，但加強監管代表出廠的飛機需要經過額外檢查，導致對部分終端市場延遲交貨。」

在杜拜阿勒馬克圖姆國際機場登場的航空展共有1,300家廠商、165架展示飛機以及7.8萬名訪客，為歷來最大規模。杜拜航空展為期五日，將於21日落幕。