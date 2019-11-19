泰上季GDP成長放緩

2019-11-19 00:07 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



泰國上季經濟成長率放緩至一年來最低，原因為出口不振，及民間消費減緩，當局將推出更多刺激政策，以拉抬疲弱的成長，目前鎖定觀光和房地產業，並要求央行鬆綁授信規定，且呼籲國營事業擴大支出。

泰國Q3季調後國內生產毛額（GDP）較前一季成長0.1%，為2018年第3季以來最慢增速，與路透訪調經濟學家的預期相同；與去年同期相比則成長2.4%，低於訪調預期的2.6%，但高於先前一季的近五年低點2.3%。

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泰國副總理宋奇表示，財部年底前將宣布刺激觀光業景氣政策，同時考慮協助房地產業，並要求央行在經濟趨緩時，放寬貸款規定。