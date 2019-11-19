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新加坡非石油出口 連八黑

2019-11-19 00:06經濟日報 編譯鍾詠翔／綜合外電

新加坡10月非石油出口衰減12.3%，連續第八個月走下坡，原因是對日本、美國、歐盟等主要市場的出口出現二位數降幅，且去年基期偏高。

新加坡10月非石油出口衰減逾12%，連八個月走下坡。 美聯社
新加坡10月非石油出口衰減逾12%，連八個月走下坡。 美聯社
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世界貿易組織（WTO）在同日發表的季報警告，全球商品貿易第4季的成長率預料將依然在「趨勢之下」，主要是關鍵部門緊張局勢未解、關稅仍攀高。

新加坡國際企業發展局18日表示，10月非石油出口較去年同期銳減12.3%，為6月以來最大降幅，且降幅不僅高於9月的8.1%，也不如經濟學家原估的10%。電子與非電子產品與一年前相比，上月出口都出現二位數降幅，藥品出口更驟降36%。

不過，電子產品出口下滑16.4%，降幅小於9月的24.8%，顯露些許電子業景氣逐漸回升的跡象；來自台灣、泰國、馬來西亞、香港的出口訂單，也加快成長腳步。

在星國的主要出口市場中，對最大貿易夥伴中國大陸的出口轉為負成長，較去年同期下滑5.5% ，對日本、美國、歐盟的出口也都出現二位數降幅，其中對日出口更一口氣降39.5%，原因是大幅流失積體電路與專用機械的訂單。

星國10月的出口數據顯示全球需求欲振乏力，原因之一是美中貿易戰，而國際企業發展局則歸咎於去年同期非電子產品出口基期較高。

新加坡華僑銀行（OCBC）財政與研究部門主管賽琳娜．林（音譯）表示，就絕對值而言，電子產品出口可能已在6月左右觸底，並顯現一些走穩跡象。

展望未來，經濟學家指出，由於近期需求減弱，星國經濟成長走穩的可能性較高，而非強勁復甦。巴克萊（Barclays）經濟學家布萊恩．陳（音譯）預料，明年全球經濟成長可能減速，且美中貿易談判可能不會改變此趨勢，而這兩個國家的經濟成長放緩，必然拖累星國經濟。

根據WTO的報告，全球商品貿易第2季僅成長0.2%，遠低於去年同期的3.5%，而本季展也不佳。

新加坡歐盟

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