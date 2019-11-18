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泰國Q3 GDP成長放緩至一年低點 當局將推刺激措施

2019-11-18 22:43經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

泰國上季經濟成長率放緩至一年來最低，原因為出口不振，及民間消費減緩，當局將推出更多刺激政策，以拉抬疲弱的成長，目前鎖定觀光和房地產業，並要求央行鬆綁授信規定，且呼籲國營事業擴大支出。

泰國第3季季調後國內生產毛額（GDP）較前一季成長0.1%，為2018年第3季以來最慢增速，與路透訪調經濟學家的預期相同；與去年同期相比則成長2.4%，低於訪調預期的2.6%，但高於先前一季的近五年低點2.3%。

泰國副總理宋奇表示，財政部預訂年底前宣布刺激觀光業景氣的政策，政府同時也在考慮協助房地產業的措施，並要求央行在經濟趨緩時，能放寬貸款的規定。當局並責成PTT等國營企業，本季最多要拿出1,000億泰銖，協助經濟成長。

泰國國家經濟和社會發展委員會副秘書長邦奇說，上季經濟復甦的速度遠比預期緩慢，是受全球經濟問題的影響，強勢的泰銖也對出口及民間投資產生影響，並預期這個情況將維持一段時間。泰銖是今年亞洲表現最強勁的貨幣，今年以來對美元升值7.6%。

該委員會也下修今年的經濟成長預估至2.6%，低於三個月前的2.7%至3.2%，原因為美中貿易戰以及相對強勢的泰銖，衝擊泰國這個仰賴出口的經濟體。此外，今年出口減幅將擴大至2%，高於先前預設的1.2%。

為了拉抬泰國疲軟的經濟活動，當局已在8月推出規模100億美元的刺激措施，並表示如果情勢所需，將推出額外刺激措施。

泰國央行已於本月6日調降政策利率至歷史低點的1.25%，為三個月內第二度降息。央行副總裁蘇柏龐上周向路透表示，若有必要還有進一步降息的空間

泰國上季經濟成長腳步放緩至一年來最低。歐新社
泰國上季經濟成長腳步放緩至一年來最低。歐新社
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泰國房地產

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