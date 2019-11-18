工資為何漲不動？因為勞工不願換工作
從英國倫敦、美國華府到澳洲雪梨，令各國決策者困惑不解的是，官方失業率已降至數十年低點，但勞工薪資一直漲不動。最新研究指出，原因可能是勞工不願換工作。
華爾街日報報導，儘管金融危機之後失業率迅速下降，但工作轉換率回升的速度較慢，且仍低於幾十年前。經濟學家認為，關鍵在於勞工跳槽的速度，因為換工作通常薪資會增加。
耶魯大學勞工經濟學家莫斯卡里尼的研究顯示，轉職的美國勞工平均薪資比留任者平均高出4％。他和其他經濟學家也說，與失業率相比，就業市場的跳槽數字可能比失業更能預測薪資、通膨和生產力。
對絞盡腦汁要降息多少才能支撐經濟的央行來說，這是個重要的問題。央行主要經濟模型之一的菲利普斯曲線，預測通膨率將隨失業率的下降而上升，但這種情況最近並未發生。在已開發經濟體，通膨率仍低於央行的目標。莫斯卡里尼說，央行應多加注意工作轉換率。
諾貝爾經濟學獎得主、勞工經濟學家皮薩里德斯表示：「薪資上漲的最大原因是競爭，不管是實際轉職或是威脅要轉職。」 「如果我們觀察到勞工流動率下降，應會影響生產力和薪資成長。」
美國的失業率在2009年10月經濟衰退時期攀抵10％高峰，但今年9月美國失業率降至50年來的最低點3.5％，10月為3.6％。根據美國人口普查局，受雇勞工換工作的速度最近才接近2008年金融危機前約5.8%的水準。
過去一年的大部分時間裡，美國薪資穩健成長 ，10月平均時薪比一年前增加3％。但是薪資年成長率仍低於金融危機前的逾4％以及2000年代初的逾5％。
莫斯卡里尼說，一般美國勞工職涯薪資成長有四成來自換工作，而非經驗或技能。
澳洲財政部的研究人員發現，勞工換工作的比率每增加1個百分點，平均薪資成長率就會增加0.5個百分點。但研究人員說，在一年內轉職的澳洲勞工所占比例，已從2000年代初的11％降至8％左右。
根據英國央行的數據，在英國工作轉換率直到最近才恢復到危機前的水準，仍比1970年代和1980年代巔峰時期低約25-30％。儘管失業率是半個世紀以來最低，但經過通膨調整後，英國的薪資仍低於十年前水準。
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