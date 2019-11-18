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大摩：明年美股可能不如日股、新興市場　

2019-11-18 18:08經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）預測，美國股票和公司債明年表現將不如其他主要市場，原因是隨著美國以外地區的經濟成長回升，美元可能走貶。

席特（Andrew Sheets）等摩根士丹利策略師在11月17日的股市年度展望報告中表示：「我們認為在可以達到獲利成長有更明確路徑的市場（日本與新興市場），或因政治風險下滑，本益比有調整空間的市場（歐洲）有最大的上漲潛力。」

大摩預測，美股標普500指數明年底會溫和下跌至3,000點，低於上周收盤的3,120點。美股今年來是全球股市的領頭羊，歐股則緊追其後，主要受惠於兩地的央行展開另一輪貨幣寬鬆周期。

這也是摩根士丹利一年前誤判的周期，當時大摩策略師給予的股票持有建議為「中立」。然而，MSCI AC世界指數今年迄今的總報酬率達22%。

大摩團隊表示：「我們低估央行回應的積極度、已開發市場和新興市場通膨率的下滑讓這一情況可能實現、以及即使全球獲利成長轉為負值，市場也願意付出更高的本益比。」「我們懷疑央行能否會再次操作同樣的手法。」

美國明年面臨的挑戰包括企業獲利已見頂的風險、股票的估值相對已高，以及總統大選前的「獨特」政治風險等。

瑞德克（Hans Redeker）為首的大摩貨幣策略師表示：「隨著美國成長回落至趨勢，緊繃的美國資產估值很可能會下滑，淨投資組合資金流入下滑，則使美元進一步承受壓力。」

不過大摩依舊看好明年下半年，美元對成長循環相關的貨幣匯率可能回升，原因是美國大選可能會使風險環境「更具挑戰」。大摩表示，日圓、瑞郎等避險貨幣也可能表現良好。

大摩的2020年預估還包括，日本東證指數（Topix）漲至1,860點，高於目前的1,697點；MSCI新興市場指數漲至1,150，高於當前的1,050；前十大首選的貨幣交易包括做多歐元、英鎊、印度盧比與紐元；布蘭特油價預估為每桶60美元，金價明年平均值預估為每英兩1,511美元，會在1,500美元左右區間波動。

摩根士丹利預測，美國股票和公司債明年表現將不如其他主要市場。（圖／美聯社）
摩根士丹利預測，美國股票和公司債明年表現將不如其他主要市場。（圖／美聯社）
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