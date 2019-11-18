經濟解析／如何解讀Yahoo Japan與Line的超級合併

2019-11-18 12:21 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



Yahoo Japan與Line在18日宣布達成基本合併協議。 美聯社 分享 facebook

日本網際網路市場的重磅級併購案——入口網站日本雅虎（Yahoo Japan）與即時通訊平台Line今天（18日）對外宣布已經達成合併的基本協議，目標在下個月能簽署正式協議，明年10月之前完成兩個平台的營運整合。整合後，以營收計算，將成為日本最大的網際網路業者。

華爾街日報在上周兩家公司傳出合併談判接近完成階段時分析指出，這項合併案將締造出日本第一個類似中國大陸騰訊與阿里巴巴的「超級應用程式（super app）」。亦即只須由智慧手機上一個應用程式入口，就能滿足廣泛日常需求。

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華爾街日報訪問分析師的意見認為，這類「超級應用」的一大關鍵服務是行動支付。例如，騰訊原本用於朋友間溝通的微信，現在衍生出了微信支付服務；而阿里巴巴的支付寶更是在中國零售購物中被十分普遍地採用。

然而根據高盛分析師Masaru Sugiyama估計，Yahoo Japan旗下行動支付服務PayPayh旳營運虧損本財政年度將超過7億美元。Line的行動支付現況也不光彩，他說，Line今年包括支付服務Line Pay在內的非核心業務，賠錢的情況也差不多接近這個數字。Line公布的1-9月財務資訊顯示，凈損達400億日圓（合3.68億美元）。

晨星分析師Kazunori Ito因而認為，兩家公司合併後的數位支付服務，要能實現真正發揮出協同後的效應，還有一些艱苦的工作必須完成。

兩家公司目前在網際網路市場中各擅勝場。調研公司ICT的數據顯示，81%的日本網際網路用戶使用Line；路透研究所的報告則發現，每周有超過50%的網際網路使用者會看日本雅虎的新聞頻道。

Yahoo Japan和Line一旦合併，可結合Line的8,200萬年輕用戶與Yahoo Japan較年長的5,000萬用戶。彼此間的銷售商機也將大增，像是Line用戶可以很方便到Yahoo的電商網站上購物。華爾街日報說，兩家公司也能分享用戶資料，改進廣告目標客戶的準確度。

Yahoo Japan母公司是Z控股公司，彭博資訊說，軟體銀行（Softbank）擁有Z控股44%股權（華爾街日報報導指占比為47.5%）；南韓的Naver根據華爾街日報握有Line 72.6%股權。

雙方協議的合併計畫第一步是Z控股和Naver將以每股5,200日圓的價格，透過公開收購買回Line股票，將Line下市。Z控股和Naver計畫各自要在將Line私有化上斥資約1,700億日圓（15.6億美元）。較上周五股價溢價約13%，Line目前市值約為115億美元。