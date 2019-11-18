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新加坡10月出口再現二位數下滑 但電子外銷隱現轉機

2019-11-18 11:28經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

新加坡10月非石油出口較去年同期大幅衰減12.3%，反映大多數市場出口都呈下滑且基期較高。不過，電子出口較上月成長，浮現復甦徵兆。

新加坡10月出口頹勢甚於9月8.1%的減幅，華爾街日報調查分析師原估衰減12.0%。

電子產品10月出口較去年同期衰減16.4%，小於上個月的24.8%的頹勢。不過，出口按月出現成長，來自台灣、泰國、馬來西亞香港的訂單好轉。

波動向來最大的藥品出口較去年同期下滑36.0%，甚於上月的26.7%。

值得注意的是，新加坡對最大貿易夥伴中國出口轉為負成長（較去年同期減5.5%） ，9月有二位數字成長。對第六大貿易夥伴日本出口重摔39.5%（去年基期較高），IC和專用機械訂單大幅流失。

新加坡10月非石油出口較去年同期大幅衰減12.3%。路透
新加坡10月非石油出口較去年同期大幅衰減12.3%。路透
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