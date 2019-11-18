伊漲油價暴力示威 官方鎮壓關互聯網

2019-11-18 11:08 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



伊朗頂不住經濟制裁而選擇漲油價，導致本就低迷的國內經濟受創，人民起身示威抗議。(photo by Youtube影片截圖) 分享 facebook

伊朗日前推汽油漲價引發國內暴動，50個城市都發生抗爭。從上週五官方宣布調漲汽油價格50%後，各大城興起反對聲浪，目前演變成暴力事件，加油站被破壞與縱火頻傳。對此，伊朗政府採取暴力鎮壓，更全面關閉互聯網，最高領導人哈米尼17日晚間聲稱，他們逮捕的釀事者都不是國內人民，一口咬定是有心人士刻意破壞伊朗的和平。

西方制裁影響經濟

根據《衛報》報導，伊朗官方上週五宣布取消汽油補貼，並上漲價格50%後，引發各大城市的抗爭，初始都是和平示威，但部分採取激進示威的人民聲稱，該國失業率激增、通貨膨脹，里亞爾（伊朗貨幣）崩潰，現在再加上汽油漲價，讓人民如何生活？

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伊朗身為堂堂產油大國，在國內卻不得不漲油價，主因與西方制裁密不可分，從美國在核協定後強行經濟制裁，讓伊朗收入下滑，里亞爾疲乏，漸漸影響到失業率與通膨，最終才讓政府不得不出手拯救快速增長的經濟弱勢數量，而調漲油價的目的就是補上救濟貧窮的財政缺口。

伊全面關閉互聯網

針對這次全面抗爭，伊朗最高領導人哈米尼別無選擇得咬牙撐下去、繼續挺漲油價，他一邊指揮軍隊鎮壓、逮補滋事者，一邊對外強調，這些暴力示威者都是流氓，而他相信這些流氓都並非伊朗人民。據《BBC》引述的當地資料，中心大城亞茲德逮捕的40人裡，就有過半數都不是當地居民，這似乎能佐證哈米尼的說詞，他認為是有心人士刻意利用示威、破壞伊朗和平。

同時，哈米尼也決定關閉該國互聯網，並打壓非官方手下的媒體，此舉也被讓美國痛批「漠視人權」，美國國務院發言人摩根推文譴責，伊朗應該讓該國人民自由發聲，並聽取意見。

此外，根據伊朗新的燃油政策顯示，該國人民不滿的不單單只是漲價，更扯的是限定每人購買額度，過去每個月能以每公升一萬里亞爾的價位買250公升的汽油，但現在一個月最多只能購買60公升，而且每公升價位是一萬五千里亞爾。

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