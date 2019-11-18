美中貿易將達成協議 Pimco稱新興貨幣處20年來最佳買點

2019-11-18 09:47 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電報導



品浩（Pimco）指出，亞洲新興市場貨幣相當便宜，而美中貿易達成協議在即，意味正是不錯的買進時機。

品浩新興市場基金經理人 Roland Mieth 表示，他青睞印尼盾和馬元，也考慮加碼人民幣。他說，Pimco已減碼做空韓元、新台幣、星元等偏重貿易貨幣的部位。

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Mieth表示，如果美中貿易談判有看得到的進展，像是同意撤銷關稅，Pimco會考慮增持人民幣部位。他說，Pimco近三到六個月已減碼對韓元、台幣、星元做空的部位，這些貨幣如今形勢比貿易加劇時更好。

Mieth說：「依據我們的價值模式，新興市場貨幣逼近或接近這20年來最便宜價位。這是我們所認定的，正尋找增持貨幣的機會。」

隨全球兩強接近達成協議，貿易戰免於更加惡化，新興市場資產也開始上漲。白宮顧問庫德洛上周表示，美中第一階段貿易協議即將收尾。

Pimco表示，全球貿易緊張緩和有助新興市場資產，但能提供的價值互有差異。Mieth說：「從指標角度來看，我認為印尼盾表現會最出色，馬元也是。」

他表示，印尼盾有吸引力，也因印尼新內閣對「市場友善」，對印尼資產有支撐之效。