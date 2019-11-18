出價太低又看不到美好未來 惠普拒絕Xerox的併購提議

2019-11-18 07:41 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲 ／綜合外電



惠普（HP）董事會一致拒絕美國全錄（Xerox）主動提出的併購計畫，表示每股22美元的出價太低，並且擔憂比惠普小很多的Xerox在印表機產業的發展前景。不過惠普表示，公司對兩公司未來合併的各種可能機會仍持開放態度。

惠普執行長Enrique Lores和董事長Chip Bergh聯名寫給Xerox執行長John Visentin的信中說，惠普對合併態度開放，但是「必須考量基本問題」，提到Xerox自2018年6月以來，營收都呈現下滑，「這種情況令我們對貴公司的營運與未來展望，產生嚴重質疑。」

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彭博資訊引述消息人士指出，惠普與全錄過去這些年來其實斷斷續續都在討論兩家公司合併的可能。在Xerox本月5日傳出有意併購惠普之後，惠普因而認為併購前需進行的盡責調查應該可以很完成。奈何這次還是談不攏。