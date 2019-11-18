今天開盤前 五件國際事不可不知

美中敲定貿易協議的希望復熾，激勵美國股市四大指數上周五同步創新高，可望帶動今天亞股跟進上漲。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際和大陸要聞：

●蘋果領軍，道瓊飛越28,000

道瓊工業指數上周五收盤破天荒跨越28,000點大關，蘋果股價也躍上歷史新高峰，成為協助道瓊指數在數月內飛越千點的最大功臣。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

過去一周來，道瓊漲幅達1.2%，連續四周收紅，15日以28,004點作收，是今年來第11次打破歷史最高收盤紀錄；標普500指數全周漲0.9%至3,120點，周線連六紅，為2017年11月以來最長漲勢。那斯達克綜合指數一周漲0.8%至8,540點，費半指數周線漲0.35%至1,472點。

白宮經濟顧問庫德洛14日表示，美中第一階段貿易協議磋商進入「最後階段」，接近敲定協議，使多頭士氣大振。

●美中貿易協議接近達成

新華社昨天報導，大陸國務院副總理劉鶴16日上午應約與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤通話，雙方圍繞第一階段協議的各自核心關切進行建設性的討論，並將繼續保持密切交流。外界看好美中即將達成貿易協議。

美國商務部長羅斯接受美國福斯財經新聞網訪問也說 ，美中有非常高的可能達成這份協議，但對於雙方是否能在12月15日美國對大陸產品加徵新關稅前達成協議時，羅斯沒有給出明確答覆，他表示，現在離12月15日還有很多的時間。

●華為豁免令 美擬再延兩周

美國企業與華為往來的90天寬限期即將於11月18日到期，路透引述知情人士說法報導，川普政府準備在當天宣布再展延兩周，當局也正在研議更長的寬限期，但因法規限制尚未定案。

美國商務部今年5月以國安因素為由，把華為列入貿易黑名單，但之後已允許華為向美國企業採購部分產品，以降低華為客戶所受的影響。華為很多客戶是美國鄉村地區的網路營運商。

●沙國石油將IPO，拚全球最大案

國營能源巨擘沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）計劃在首次公開發行股票（IPO）中出售1.5%股份，預計籌資多達256億美元，力拚成為全世界規模最大的上市案。

彭博資訊報導，Aramco在最新版的公開說明書表示，計劃出售1.5%股份（相當於30億股），每股售價訂在30里亞爾（8美元）至32里亞爾之間，預計籌得240億至256億美元的資金。這也使Aramco有機會超越阿里巴巴當年250億美元的籌資規模，成為全球最大IPO，但公司初步估值1.71兆美元，低於沙國王儲賓沙爾曼原先設定的2兆美元目標。

●香港警方在對峙後衝入香港理工大學校園

美聯社報導，在與抗議者整夜對峙後，香港警方衝入香港理工大學，導致激烈衝突和多處失火。