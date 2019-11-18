親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

香港防暴警清晨攻入理大 樓梯平台一片火海

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-11-18 06:39經濟日報 文／劉忠勇

美中敲定貿易協議的希望復熾，激勵美國股市四大指數上周五同步創新高，可望帶動今天亞股跟進上漲。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際和大陸要聞：

●蘋果領軍，道瓊飛越28,000

道瓊工業指數上周五收盤破天荒跨越28,000點大關，蘋果股價也躍上歷史新高峰，成為協助道瓊指數在數月內飛越千點的最大功臣。

過去一周來，道瓊漲幅達1.2%，連續四周收紅，15日以28,004點作收，是今年來第11次打破歷史最高收盤紀錄；標普500指數全周漲0.9%至3,120點，周線連六紅，為2017年11月以來最長漲勢。那斯達克綜合指數一周漲0.8%至8,540點，費半指數周線漲0.35%至1,472點。

白宮經濟顧問庫德洛14日表示，美中第一階段貿易協議磋商進入「最後階段」，接近敲定協議，使多頭士氣大振。

●美中貿易協議接近達成

新華社昨天報導，大陸國務院副總理劉鶴16日上午應約與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤通話，雙方圍繞第一階段協議的各自核心關切進行建設性的討論，並將繼續保持密切交流。外界看好美中即將達成貿易協議。

美國商務部長羅斯接受美國福斯財經新聞網訪問也說 ，美中有非常高的可能達成這份協議，但對於雙方是否能在12月15日美國對大陸產品加徵新關稅前達成協議時，羅斯沒有給出明確答覆，他表示，現在離12月15日還有很多的時間。

●華為豁免令 美擬再延兩周

美國企業與華為往來的90天寬限期即將於11月18日到期，路透引述知情人士說法報導，川普政府準備在當天宣布再展延兩周，當局也正在研議更長的寬限期，但因法規限制尚未定案。

美國商務部今年5月以國安因素為由，把華為列入貿易黑名單，但之後已允許華為向美國企業採購部分產品，以降低華為客戶所受的影響。華為很多客戶是美國鄉村地區的網路營運商。

●沙國石油將IPO，拚全球最大案

國營能源巨擘沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）計劃在首次公開發行股票（IPO）中出售1.5%股份，預計籌資多達256億美元，力拚成為全世界規模最大的上市案。

彭博資訊報導，Aramco在最新版的公開說明書表示，計劃出售1.5%股份（相當於30億股），每股售價訂在30里亞爾（8美元）至32里亞爾之間，預計籌得240億至256億美元的資金。這也使Aramco有機會超越阿里巴巴當年250億美元的籌資規模，成為全球最大IPO，但公司初步估值1.71兆美元，低於沙國王儲賓沙爾曼原先設定的2兆美元目標。

香港警方在對峙後衝入香港理工大學校園

美聯社報導，在與抗議者整夜對峙後，香港警方衝入香港理工大學，導致激烈衝突和多處失火。

此前，周末抗爭發展成在香港理工大學校園的對峙後，警方警告稱面對致命武力可能使用實彈。

道瓊工業指數上周五收盤破天荒跨越28,000點大關，蘋果股價也躍上歷史新高峰。美...
道瓊工業指數上周五收盤破天荒跨越28,000點大關，蘋果股價也躍上歷史新高峰。美聯社
分享

香港IPO港警

相關新聞

Google將推雲端遊戲

2019-11-18 01:57

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

阿美股票上市 錯過最佳時機

2019-11-17 23:42

永續基金投資「不乾淨」 挨轟

2019-11-17 23:42

拉美經濟停滯 再陷失落十年

2019-11-17 23:42

ECB擴大QE 已有腹案

2019-11-17 23:42

F1賽車搶贊助 目標「碳中和」

2019-11-17 23:42

民生抗議潮 蔓延全球

2019-11-17 23:41

專家看本周經濟指標／美經濟仍處於擴張階段

2019-11-17 23:26

司機勞權受損？Uber商業模式衰退

2019-11-17 19:12

Aramco釋股1.5% 目標籌資256億美元

2019-11-17 18:22

Zara創辦人變地產大亨 臉書亞馬遜都是他房客

2019-11-17 17:04

連鎖商家黑五促銷 各有亮點

2019-11-17 15:31

政治廣告充斥 臉書等資訊揭露不足

2019-11-17 14:43

煞車漏油恐致火燒車 日產在美召回近40萬輛車

2019-11-17 14:14

國際財經市場本周展望(2019/11/18~11/24)

2019-11-17 14:04

加州高房價 科技大咖集資助解屋荒

2019-11-17 14:04

伊朗漲油價50%、實施配給 各地爆示威抗議至少2死

2019-11-17 10:08

美油業資本支出 連降二年

2019-11-16 23:34

福斯砸重金 研發自駕電動車

2019-11-16 23:34

好萊塢巨星來宣傳 學學相關英文單字

2019-11-16 23:31

壞貓咪屢次幫其他貓越獄 慘遭單獨拘禁

2019-11-12 14:36

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

人形地畫現身！日本研究團隊新發現143條納斯卡線

2019-11-17 15:37

團結力量大！智利示威者用雷射筆打下無人機

2019-11-17 08:15

空氣再毒也不戴口罩 印度人難道不怕死嗎？

2019-11-17 10:00

黃背心示威者挺香港 破壞巴黎中國銀行、匯豐銀行分行

2019-11-17 09:00

民主黨拿下路易斯安那州長選舉 川普助攻失敗

2019-11-17 19:16

美參院加速推動香港法案 但川普恐為討好中國不簽署

2019-11-17 11:12

新研究：支架和繞道手術 不見得優於服藥和良好習慣

2019-11-17 15:11

伊朗漲油價50%、實施配給 各地爆示威抗議至少2死

2019-11-17 10:08

影／救救我！女子疑遭綁架 監視器捕捉驚悚瞬間

2019-11-17 17:39

司機勞權受損？Uber商業模式衰退

2019-11-17 19:12

我外交又拉警報？馬紹爾群島明大選 恐牽動外交轉向

2019-11-17 10:43

流浪漢街頭巧遇病貓 放棄溫飽帶牠看獸醫成彼此摯友

2019-11-17 13:22

別人的哥哥總不叫我失望！小男孩對新生兒妹妹溫柔開唱

2019-11-17 11:45

億萬富豪彭博 總統夢不死

2019-11-17 22:58

影／威尼斯洪水中自拍 男子一腳踩入河道險滅頂

2019-11-17 17:42

吸食電子煙肺部疤痕累累！美17歲少年命危換雙肺 成全球首個病例

2019-11-17 10:25

違抗川普 白宮預算辦公室官員作證：不知為何不援烏

2019-11-17 17:17

Aramco釋股1.5% 目標籌資256億美元

2019-11-17 18:22

威尼斯1週水位3度漲破140公分 1872年以來最糟

2019-11-17 12:11

東協防長會 美防長痛批中國在南海恐嚇威逼

2019-11-17 21:27

美中貿易協議「接近」達成

2019-11-17 23:20

黃背心示威一周年 馬克宏學會謙卑

2019-11-17 22:43

聖地牙哥人倫悲劇 槍殺妻與3幼子 爹地自轟亡

2019-11-17 14:07

4歲貓熊貝貝將回中國 美飼養員捨不得直說會噴淚

2019-11-17 11:51

Zara創辦人變地產大亨 臉書亞馬遜都是他房客

2019-11-17 17:04

胖了！膽固醇高了！ 川普突然年度體檢

2019-11-17 17:17

英王儲查爾斯伉儷訪紐西蘭 關心環境和受暴婦女

2019-11-17 19:18

美參院擬快速通過香港法案 華郵：川普可能不簽

2019-11-17 22:39

我不是你的一夜情 女密友受訪控訴英相讓她心碎

2019-11-17 13:22

睽違2年 比爾蓋茲擠下貝佐斯重登全球首富

2019-11-17 14:37

第一周的彈劾公開聽證 7件事不利川普

2019-11-17 17:11

北韓外交優先！美韓無限期延後軍演　稱不是對平壤讓步

2019-11-17 22:56

彈劾川普調查 白宮預算局官員閉門作證

2019-11-17 09:42

巧克力廠研究：6成人沒零嘴活不下去

2019-11-17 13:11

「岳父當時情況比他糟」 尼克森女婿看好川普脫身彈劾

2019-11-17 17:17

連鎖商家黑五促銷 各有亮點

2019-11-17 15:31

海上賽車 挪威郵輪圓夢

2019-11-17 13:11

受訪性侵醜聞 安德魯王子全否認

2019-11-17 14:16

斯里蘭卡總統大選 前國防部長拉賈帕克薩勝出

2019-11-17 22:45

提前年度健檢引發網路臆測 川普：健康情況良好

2019-11-17 22:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top