今天開盤前 五件國際事不可不知
美中敲定貿易協議的希望復熾，激勵美國股市四大指數上周五同步創新高，可望帶動今天亞股跟進上漲。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際和大陸要聞：
●蘋果領軍，道瓊飛越28,000
道瓊工業指數上周五收盤破天荒跨越28,000點大關，蘋果股價也躍上歷史新高峰，成為協助道瓊指數在數月內飛越千點的最大功臣。
過去一周來，道瓊漲幅達1.2%，連續四周收紅，15日以28,004點作收，是今年來第11次打破歷史最高收盤紀錄；標普500指數全周漲0.9%至3,120點，周線連六紅，為2017年11月以來最長漲勢。那斯達克綜合指數一周漲0.8%至8,540點，費半指數周線漲0.35%至1,472點。
白宮經濟顧問庫德洛14日表示，美中第一階段貿易協議磋商進入「最後階段」，接近敲定協議，使多頭士氣大振。
●美中貿易協議接近達成
新華社昨天報導，大陸國務院副總理劉鶴16日上午應約與美國貿易代表賴海哲、財政部長米努勤通話，雙方圍繞第一階段協議的各自核心關切進行建設性的討論，並將繼續保持密切交流。外界看好美中即將達成貿易協議。
美國商務部長羅斯接受美國福斯財經新聞網訪問也說 ，美中有非常高的可能達成這份協議，但對於雙方是否能在12月15日美國對大陸產品加徵新關稅前達成協議時，羅斯沒有給出明確答覆，他表示，現在離12月15日還有很多的時間。
●華為豁免令 美擬再延兩周
美國企業與華為往來的90天寬限期即將於11月18日到期，路透引述知情人士說法報導，川普政府準備在當天宣布再展延兩周，當局也正在研議更長的寬限期，但因法規限制尚未定案。
美國商務部今年5月以國安因素為由，把華為列入貿易黑名單，但之後已允許華為向美國企業採購部分產品，以降低華為客戶所受的影響。華為很多客戶是美國鄉村地區的網路營運商。
●沙國石油將IPO，拚全球最大案
國營能源巨擘沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）計劃在首次公開發行股票（IPO）中出售1.5%股份，預計籌資多達256億美元，力拚成為全世界規模最大的上市案。
彭博資訊報導，Aramco在最新版的公開說明書表示，計劃出售1.5%股份（相當於30億股），每股售價訂在30里亞爾（8美元）至32里亞爾之間，預計籌得240億至256億美元的資金。這也使Aramco有機會超越阿里巴巴當年250億美元的籌資規模，成為全球最大IPO，但公司初步估值1.71兆美元，低於沙國王儲賓沙爾曼原先設定的2兆美元目標。
●香港警方在對峙後衝入香港理工大學校園
美聯社報導，在與抗議者整夜對峙後，香港警方衝入香港理工大學，導致激烈衝突和多處失火。
此前，周末抗爭發展成在香港理工大學校園的對峙後，警方警告稱面對致命武力可能使用實彈。
留言