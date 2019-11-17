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想吃乳酪又怕熱量太高嗎？趕快來試試植物做的乳酪

2019-11-17 23:16經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

在歐、美國家，民眾家中的冰箱擺滿了杏仁奶、燕麥奶及植物製肉類替代品。那麼，有乳酪的替代品嗎？當然有，只不過替代品的口感須更像貨真價實的乳酪，才能獲得消費者青睞。

彭博資訊報導，根據市調機構Future Market Insights，全球植物乳酪去年的市場規模為19億美元，只占乳製替代品產業很小一部分，且相較於規模1,210億美元的乳酪市場，簡直是小巫見大巫。

就乳酪市場來說，莫札瑞拉乳酪或切達乳酪是消費大宗，比起單獨吃或搭配夏多內白酒一起吃，這兩種乳酪更常用於料理中，只是乳酪的味道及口感會被蓋過。

如今，有一些秉持新穎概念的企業正致力改革乳酪，使乳酪替代品擺脫乳酪以往吃起來像在嚼橡膠的壞名聲，趕搭消費者追求素漢堡、牛奶、優格及冰淇淋等植物食品的熱潮。

其中一家企業瑞士乳製品製造商New Roots；瑞士同時也是瑞克雷起司鍋（Raclette）的發源地。

New Roots四年前剛成立，目前有15名員工，隨著千禧世代追求純素飲食，該公司每年供應約80噸植物製乳酪，包括康門貝爾乳酪（Camembert）、奶油乳酪及其他產品。

多數乳酪替代品製造商為了模仿乳酪的味道及口感，在大量的牛奶替代品中添加調味品或增味劑（enhancer）。但New Roots及法國乳製品公司TommPousse正利用乳酪的傳統製作方式來來生產乳酪替代品，可說是業界第一批利用這個試驗性的新方式製作植物乳酪的公司。

TommPousse將腰果和水加入糊狀的牛奶原料中，New Roots則是將腰果加入牛奶中，接著加入益生菌使其發酵，接著就等待熟成；熟成階段與一般的乳酪無異。

New Roots只是其中一家試圖改革乳酪的乳製品新創公司，還有上百家歐、美新創公司也在做同樣的事。

例如，美國乳製品替代食品公司Miyoko's Kitchen在全美約1.2萬家門市供應植物製乳酪；美國漢堡製造商Fatburger也與加拿大的Daiya Foods攜手合作，推出百分之百純植物製的乳酪漢堡，主打Daiya切達乳酪切片搭配人造肉公司Impossible的素漢堡。

此外，歐洲食品大廠開始急起直追，包括雀巢（Nestlé）已研發乳酪及培根的替代品，以壯大旗下包含漢堡肉在內的植物食品行列。法國優格製造商達能（Danone）在收購有機食品製造商WhiteWave之後，正計劃擴大供應植物乳酪。

根據Future Market Insights，全球植物乳酪去年的市場規模為1...
根據Future Market Insights，全球植物乳酪去年的市場規模為19億美元，遠遠不及規模1,210億美元的乳酪市場。路透
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美國乳製品替代食品公司Miyoko's Kitchen在全美約1.2萬家門市供應...
美國乳製品替代食品公司Miyoko's Kitchen在全美約1.2萬家門市供應植物製乳酪。照片取自Miyoko's Kitchen官網
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