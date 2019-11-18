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Google將推雲端遊戲

2019-11-18 01:57聯合報 路透

Google 19日將推出Stadia雲端遊戲服務，讓玩家利用網路瀏覽器或智慧手機操作品質媲美主機遊戲的電玩，搶攻規模1,350億美元的全球電玩市場。定價129美元的遊戲控制器套組上月已預售一空。

路透
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