Google將推雲端遊戲

2019-11-18 01:57 聯合報 路透



Google 19日將推出Stadia雲端遊戲服務，讓玩家利用網路瀏覽器或智慧手機操作品質媲美主機遊戲的電玩，搶攻規模1,350億美元的全球電玩市場。定價129美元的遊戲控制器套組上月已預售一空。