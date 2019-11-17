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司機勞權受損？Uber商業模式衰退

2019-11-17 19:12台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

以Uber為代表的「零工經濟」，近年逐漸普及。（photo by Stock C...
以Uber為代表的「零工經濟」，近年逐漸普及。（photo by Stock Catalogvis Flickr, used under CC license）
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「零工經濟（gig economy）」的商業模式日漸興起，但其正當性也掀起正反論戰！交通網路公司Uber日前正在等候倫敦政府的決定，將在24日得知該地營運證照得以續簽與否，目前在法院主要的爭議為，數量漸增的Uber司機是否應歸類為法定僱員，而非承包商下的客戶？

司機付出成本受低估

根據《英國廣播公司》報導，以Uber為代表的「零工經濟」正蓬勃發展，工會大會估計，英國約10分之1的工作者皆在做這種「零工」。然而，隨著這種商業模式普及，工作者的權益也被搬上檯面討論。

一位倫敦Uber司機哈帝表示，「以往我一天工作6至8小時、一週6天便足以支撐我的家庭，然而現在我一天必須工作10到12小時，」他發現，Uber 司機數量近5年來大幅增加，但是乘客數並未如此成長，司機只能聽命於應用程式決定各個客人由誰負責乘載，「我家庭的收入都仰賴在這演算法上。」

據牛津大學與Uber的統計報告，倫敦的Uber司機平均收入為1小時11英鎊，高於倫敦的基本薪資。但加州大學克萊分校勞工中心日前研究指出，Uber司機或其他「零工」工作者面臨多種隱藏成本，包括等待乘客的時間、司機前往載客熱區的時間、車輛保養維修、缺少病假及休息時間的補助等，因此司機的實際付出的成本常被低估。

工作型態一體兩面

牛津大學的報告也指出，相較於從事其他工作，Uber司機有較高的生活滿意度，但同時也有較高的焦慮程度。「這就是Uber的悖論，」新經濟基金會研究員麥肯對此表示，司機只要打開應用程式便可開始工作，但若司機有一個家庭要養，便會顯得很沒有工作彈性。

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Uber倫敦

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