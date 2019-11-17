Aramco釋股1.5% 目標籌資256億美元

2019-11-17 18:22 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃嘉洵 ／綜合外電



國營能源巨擘沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）計劃在首次公開發行股票（IPO）中出售1.5%股份，預計籌資多達256億美元，可望成為今年規模最大的上市案。

彭博資訊報導，Aramco在最新版的公開說明書表示，計劃出售1.5%股份（相當於30億股），每股售價訂在30里亞爾（8美元）至32里亞爾之間，預計籌得240億至256億美元的資金。Aramco有可能擠下阿里巴巴當年250億美元的籌資規模，成為全球最大IPO，但估值1.71兆美元，低於沙國王儲沙爾曼原先2兆美元的目標

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Aramco主要將仰賴沙國投資人，開放國內散戶認購的比重占整體釋出股數的三分之一，該能源巨擘也暫緩在美國的上市計畫。更新版的公開說明書未提及關鍵投資人。

沙國向來費盡心思安撫投資人對IPO的疑慮，不僅對Aramco減稅還承諾豐厚的股利，主因是投資人對原先2兆美元估值產生質疑。根據彭博新聞訪調24名資金經理人的結果，超過四成投資人認為估值介於1.2兆至1.5兆美元。

籌得資金將流向沙國主權財富基金，該基金向來是大手筆投資，像是對軟銀願景基金注資450億美元，砸35億美元投資叫車平台Uber，以及參與沙國斥資5,000億美元打造的高科技未來城（NEOM）計畫。

知情人士透露，目前16家銀行提供的估值範圍從最低的1.1兆美元到2.5兆美元，中間值為1.75兆美元。然而，最終發行價還是取決於投資人。Aramco將在17日展開詢價圈購，散戶將必須由最高價開始投標。之後Aramco會根據機構投資人在認購期間的出價狀況，在12月5日發布最終的發行價格。