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Google跨足遊戲業 Stadia雲端平台即將亮相

2019-11-17 16:36中央社 舊金山16日綜合外電報導

觸角不斷擴張的Google 19日將推出Stadia雲端遊戲服務，讓玩家用媲美主機的品質，在網路瀏覽器或智慧手機上玩電玩，屆時Google除了搜尋龍頭角色，還將多個遊戲公司身分。

Stadia搭上的是從熱門電影到工作計畫等內容都放上雲端，從任何裝置都可進入的趨勢。Google打算憑藉雲端技術跨足價值1350億美元且仍持續成長的全球電玩市場，或許會有更多玩家被豐富的新功能吸引而來。

但分析師表示，在PlayStation Now等強敵環伺、雲端遊戲這個新興市場競爭異常激烈的情況下，Stadia前景不明。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities）分析師派克特（Michael Pachter）說：「這些新服務只是告訴我們，我們在家裡不需要複雜的硬體，就能取得娛樂。」

Google上月預售定價129美元的Stadia Founder's Edition遊戲控制器套組，內含手把、電視盒和遊戲方案，已銷售一空。

Stadia的遊戲可在電腦上用Google Chrome瀏覽器玩、用第2代以上的Google Pixel智慧手機玩、也可在電視上玩。

Stadia Pro，將在北美與歐洲14個國家上市，在美國月費10美元。

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